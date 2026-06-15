Το Release υποδέχεται τους High Vis, Deadletter και Jehnny Beth

Τρεις διαφορετικές όψεις της σύγχρονης βρετανικής εναλλακτικής σκηνής

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High Vis, Deadletter και Jehnny Beth στο Release
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Από το φετινό line-up του Release Athens, οι High Vis, οι Deadletter και η Jehnny Beth ξεχωρίζουν ανάμεσα στα ονόματα που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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Παρότι προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες και κινούνται σε ξεχωριστές διαδρομές μέσα στο post-punk και την alternative σκηνή, έχουν κερδίσει την προσοχή κοινού και κριτικών χάρη στην αυθεντικότητα, το προσωπικό τους στίγμα και τη δυναμική τους παρουσία. 

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Της Γεωργίας Χάρδα

Από την ωμή ειλικρίνεια των High Vis, τη δυναμική ενέργεια των Deadletter και τη σκοτεινή δημιουργικότητα της Jehnny Beth, οι τρεις αυτές παρουσίες αποτυπώνουν διαφορετικές όψεις της σύγχρονης βρετανικής και ευρωπαϊκής εναλλακτικής σκηνής, αναδεικνύοντας τη διαρκή εξέλιξη και πολυμορφία της. 

Οι High Vis είναι ίσως μία από τις πιο ειλικρινείς και ουσιαστικές μπάντες που έχει αναδείξει η σύγχρονη βρετανική post-punk σκηνή. Με ρίζες βαθιά μέσα στο hardcore, αλλά με έναν ήχο που αρνείται να περιοριστεί από τα στεγανά οποιασδήποτε σκηνής, το συγκρότημα από το Λονδίνο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα ονόματα της νέας γενιάς.

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Από την ίδρυσή τους το 2016 μέχρι σήμερα, οι High Vis ακολούθησαν μια πορεία που χτίστηκε βήμα βήμα και κατάφεραν να κερδίσουν τον σεβασμό τόσο του hardcore κοινού όσο και ακροατών που προέρχονται από διαφορετικούς μουσικούς χώρους.
 
Στο επίκεντρο της μπάντας βρίσκεται ο Graham Sayle, ένας frontman που απέχει συνειδητά από το στερεότυπο του rock star. Οι στίχοι του λειτουργούν ως προσωπικές εξομολογήσεις γύρω από την απώλεια, το τραύμα, την ψυχική υγεία και την προσπάθεια κατανόησης του εαυτού.

Αυτή ακριβώς η ειλικρίνεια είναι που έχει δημιουργήσει έναν τόσο ισχυρό δεσμό ανάμεσα στους High Vis και το κοινό τους.

Στη σκηνή, η μπάντα μετατρέπει αυτή τη συναισθηματική ένταση σε κάτι συλλογικό. Τα live τους έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη, όχι μόνο για την ενέργεια που τα χαρακτηρίζει αλλά και για το αίσθημα κοινότητας που δημιουργούν. Για πολλούς θεατές, μια συναυλία των High Vis λειτουργεί περισσότερο ως εμπειρία σύνδεσης παρά ως μια απλή μουσική εμφάνιση.

Στις 7 Ιουλίου, δίπλα στους Bad Religion και τους The Offspring, η εμφάνισή τους θα είναι σίγουρα από τις πιο δυνατές του φετινού Release Athens. 

Αν οι High Vis εκπροσωπούν τη συναισθηματική πλευρά της σύγχρονης βρετανικής σκηνής, οι Deadletter εκφράζουν την πιο εκρηκτική και απρόβλεπτη εκδοχή της.

Ξεκινώντας από το Yorkshire και μεταφέροντας αργότερα τη δράση τους στο Λονδίνο, οι Deadletter εξελίχθηκαν γρήγορα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα του βρετανικού post-punk. Το στοιχείο που τους διαφοροποίησε από την αρχή ήταν η ικανότητά τους να συνδυάζουν την ένταση και την αιχμηρότητα του είδους με έντονους ρυθμούς, χορευτική ενέργεια και μια σχεδόν θεατρική προσέγγιση στην καλλιτεχνική τους έκφραση.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ο Zac Lawrence, με ξεχωριστή σκηνική παρουσία και έντονη εκφραστικότητα. Στις ερμηνείες του ξεφεύγει από τον ρόλο του κλασικού τραγουδιστή και λειτουργεί ως performer που ζωντανεύει χαρακτήρες και ιστορίες, δίνοντας στη μπάντα μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη ταυτότητα.  

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Καθοριστική είναι επίσης η παρουσία του σαξοφώνου στους Deadletter, το οποίο λειτουργεί σαν βασικό στοιχείο της μουσικής τους ταυτότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος γεμάτος ένταση, κίνηση και διαρκείς εναλλαγές που κρατά τον ακροατή σε εγρήγορση.

Με το πρόσφατο Existence Is Bliss να επιβεβαιώνει τη δημιουργική τους εξέλιξη, οι Deadletter βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα καθοριστική φάση της πορείας τους. Διαθέτουν ήδη το ταλέντο, την προσωπικότητα και τη σκηνική δυναμική που χρειάζονται για να ξεφύγουν από τον ρόλο της «επόμενης μεγάλης ελπίδας» και να καθιερωθούν ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της βρετανικής μουσικής σκηνής. 

Στις 21 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens Festival, θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το εκρηκτικό τους live, σε μια βραδιά όπου θα μοιραστούν τη σκηνή με τον David Byrne.

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Η Jehnny Beth εκπροσωπεί μια διαφορετική πλευρά της σύγχρονης post-punk σκηνής. Γνωστή αρχικά ως η εμβληματική frontwoman των Savages, κατάφερε να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη δεκαετία του 2010 και στη συνέχεια να ακολουθήσει μια σόλο πορεία γεμάτη δημιουργικό ρίσκο και καλλιτεχνική ελευθερία.

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Μέσα από τη δουλειά της έχει εξερευνήσει πιο σκοτεινά και προσωπικά μονοπάτια, συνδυάζοντας post-punk ένταση, industrial επιρροές και ηλεκτρονικά στοιχεία. Η μουσική της ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και την έκρηξη, διαμορφώνοντας έναν ήχο ανήσυχο και διαρκώς εξελισσόμενο. 

Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η σκηνική της παρουσία. Με ένταση και συναισθηματική δύναμη, οι εμφανίσεις της την έχουν αναδείξει σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες performers της γενιάς της. 

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου  θα βρεθεί στο ίδιο line-up με τους Gorillaz και τους The Flaming Lips…

Μην τους χάσετε!

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Κυριακή, 21/6

RELEASE ATHENS 2026 X SNF NOSTOS / DAVID BYRNE, NATION OF LANGUAGE, DEADLETTER

Πέμπτη, 25/6

RELEASE ATHENS 2026 GORILLAZ, ΤΗΕ FLAMING LIPS, JEHNNY BETH

Τρίτη, 7/7

High Vis live at Release Athens 2026 w/ The Offspring & Bad Religion 

Πλατεία Νερού, Φάληρο, Καλλιθέα

Γεωργία Χάρδα

georgia

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.
 

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