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Στο live της Ρίας Ελληνίδου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου υποστηρίζει τη Ρία Ελληνίδου, παρακολουθώντας την live εμφάνισή της στην Κύθνο.
  • Μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά στα Instagram Stories του, σχολιάζοντας με χιούμορ την κοντινή του θέση στη σκηνή.
  • Η Ρία Ελληνίδου εμφανίστηκε με εντυπωσιακό χρυσό σύνολο, δημιουργώντας εκρηκτική ατμόσφαιρα με λουλούδια και φωτισμούς.
  • Ο Αλεξάνδρου απολάμβανε το πρόγραμμα, τραγουδώντας και καταγράφοντας στιγμιότυπα, δείχνοντας τη στήριξή του.
  • Οι κοινές τους στιγμές συχνά γίνονται θέμα συζήτησης στα social media.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δε χάνει ευκαιρία να βρίσκεται στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής και υποστηρικτής της.

Για ακόμη μία φορά, έδωσε το «παρών» σε live εμφάνισή της και φρόντισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από τη βραδιά στην Κύθνο.

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Ο ίδιος βρέθηκε σε απόσταση... αναπνοής από την πίστα, απαθανατίζοντας τη γνωστή τραγουδίστρια την ώρα που ξεσήκωνε το κοινό με τις επιτυχίες της.

Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει το πόσο κοντά βρισκόταν στη σκηνή, γράφοντας πάνω στο βίντεο: «Πόσο πιο πάνω απ' την πίστα το θες!».

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Τα Instagram Stories του δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή, με τους followers του να βλέπουν τη Ρία Ελληνίδου σε μία ακόμη εκρηκτική εμφάνιση.

Αλεξάνδρου σε Ελληνίδου: «Πόσο πιο πάνω απ΄την πίστα το θες;»

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό χρυσό σύνολο που αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της, ενώ η σκηνή πλημμύρισε από λουλούδια, δυνατή μουσική και εντυπωσιακούς φωτισμούς, δημιουργώντας την απόλυτη διασκεδαστική ατμόσφαιρα.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή του προγράμματος, τραγουδώντας, καταγράφοντας στιγμιότυπα με το κινητό του και στηρίζοντας τη Ρία Ελληνίδου με την παρουσία του.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει να βρίσκεται σε κάποια εμφάνισή της, με τις κοινές τους στιγμές να γίνονται συχνά θέμα συζήτησης στα social media.

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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