Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε

Απόλαυσε το γεύμα της δίπλα στον Μάκη της

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Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε
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Γλέντι στη Νάξο για την Ελένη Μενεγάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Κεφαλονιά, συγκεκριμένα στο Φισκάρδο.
  • Η εμφάνισή της σε γνωστό εστιατόριο έγινε viral στο TikTok, με πολλούς να σχολιάζουν τη φυσικότητά της.
  • Φ wore a light beach outfit, showcasing her effortless summer style, complemented by minimal makeup and natural hair.
  • Η βεντάλια ήταν το βασικό αξεσουάρ της, καθώς προσπαθούσε να δροσιστεί από τη ζέστη.
  • Η διάθεσή της ήταν εξαιρετική, αλληλεπιδρώντας ευγενικά με τους θαυμαστές της.

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να απολαμβάνει ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει επιλέξει για ακόμη μία χρονιά την όμορφη Κεφαλονιά για τις καλοκαιρινές της διακοπές και κάθε δημόσια εμφάνισή της δεν περνά απαρατήρητη.

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Αυτές τις ημέρες ο προορισμός της είναι το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο, εκεί όπου απαθανατίστηκε σε μια χαλαρή έξοδο που έγινε viral στο TikTok. Η Ελένη βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, αλλά και φιλική παρέα, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης με θέα το πανέμορφο λιμάνι.

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Το βλέμμα, ωστόσο, δε θα μπορούσε να μην πέσει στο καλοκαιρινό της look. Πιστή στη διαχρονική αισθητική της, επέλεξε ένα αέρινο beach outfit, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

@tasiabalaska #kefalonia #φοργιουυ #pagefoyou #viral ♬ Αύγουστος - Ghost Sounds

Με φυσικά μαλλιά, ελάχιστο μακιγιάζ και ανεπιτήδευτη κομψότητα, η παρουσιάστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δε χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Το στιλ της ήταν άνετο, δροσερό και απόλυτα εναρμονισμένο με τη χαλαρή ατμόσφαιρα του νησιού.

 

 

Η έντονη ζέστη έκανε τη βεντάλια το απόλυτο... αξεσουάρ της ημέρας. Η Ελένη δεν την αποχωρίστηκε στιγμή, δροσίζοντας συνεχώς τον εαυτό της, σε ένα στιγμιότυπο που σχολιάστηκε έντονα στα social media, αφού πολλοί ταυτίστηκαν με την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Παρά τη ζέστη, η διάθεσή της ήταν εξαιρετική. Συζητούσε, γελούσε και απολάμβανε το γεύμα της με την παρέα της, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές που χαιρέτησε με χαμόγελο ανθρώπους που την αναγνώρισαν. Όσοι βρέθηκαν στον ίδιο χώρο μίλησαν για μια ιδιαίτερα ευγενική και προσιτή παρουσία, που δεν αρνήθηκε να ανταποδώσει τα χαμόγελα όσων της έδειξαν την αγάπη τους.

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του TikTok, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο τη φυσικότητα της παρουσιάστριας όσο και το ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό της στιλ. Άλλωστε, η Ελένη Μενεγάκη παραμένει διαχρονικό fashion icon και κάθε εμφάνισή της, ακόμη και στις πιο απλές στιγμές των διακοπών της, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις γυναίκες που αγαπούν το κομψό και effortless καλοκαιρινό ντύσιμο.

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