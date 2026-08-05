Ο συνδυασμός του ελληνικού ταπεραμέντου και της ιταλικής φινέτσας φαίνεται δημιουργεί μια εκρηκτική συναισθηματική χημεία. Οι Ελληνίδες, με το έμφυτο πάθος και τη ζεστασιά, βρίσκουν συχνά στους Ιταλούς τον ιδανικό καθρέφτη των συναισθημάτων τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι επώνυμες Ελληνίδες που ερωτεύθηκαν Ιταλούς, βλέποντας την προσωπική τους ζωή να μαγνητίζει τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μαντόνα το έχει πει από το 1986: «Italians do it better»!

Ρούλα Κορομηλά, Χριστίνα Παππά, Έλενα Ασημακοπούλου και πρόσφατα η Αθηνά Οικονομάκου, ζήλεψαν την Dolce Vita κι υπέκυψαν σε αυτήν. Εξάλλου, όπως αναγράφει το T-shirt της Μαντόνα στο Papa Don't Preach: «Italians do it better»!

Ρούλα Κορομηλά & Στέφανο Σαρτίνι

Η σχέση της Ρούλας Κορομηλά και του Ιταλού σκηνοθέτη Στέφανο Σαρτίνι υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και λαμπερά κεφάλαια της ελληνικής τηλεόρασης κατά τη δεκαετία του '90. Η γνωριμία τους έγινε το 1993, όταν ο Σαρτίνι ήρθε στην Ελλάδα για να αναλάβει τη σκηνοθεσία του Ciao ANT1. Η επαγγελματική τους χημεία υπήρξε ακαριαία, φέρνοντας έναν πρωτοποριακό, ευρωπαϊκό αέρα στην εγχώρια τηλεόραση, και πολύ γρήγορα η συνεργασία τους μετατράπηκε σε μια θερμή προσωπική σχέση. Έτσι και «μετακόμισαν» μαζί από τον ΑΝΤ1 στο Mega για να δημουργήσουν το βραδινό σόου Μπράβο!

Μαζί στη δουλειά, μαζί και στη ζωή ήταν για 6 χρόνια η Ρούλα Κορομηλά κι ο Στέφανο Σαρτίνι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για περίπου έξι χρόνια, αποτελούσαν το απόλυτο ζευγάρι της εγχώριας σόουμπιζ. Η προσωπική τους ζωή βρισκόταν σταθερά στα φώτα της δημοσιότητας, με τα περιοδικά της εποχής να αφιερώνουν αμέτρητα εξώφυλλα στη σχέση τους.

Ο κύκλος της κοινής τους πορείας έκλεισε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο χωρισμός τους υπήρξε έντονος κι απασχόλησε ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης, καθώς σηματοδότησε ταυτόχρονα και το τέλος μιας πολύ επιτυχημένης επαγγελματικής σύμπραξης. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, οι εντάσεις καταλάγιασαν. Σήμερα, και οι δύο αναφέρονται σε εκείνη την περίοδο με ώριμη εκτίμηση και σεβασμό, αναγνωρίζοντας ο ένας στον άλλον τα όσα σημαντικά μοιράστηκαν τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Κατερίνα Λάσπα & Στέφανο Σαρτίνι

Μετά το τέλος της πολυετούς σχέσης του με τη Ρούλα Κορομηλά, ο Ιταλός σκηνοθέτης ερωτεύθηκε την Κατερίνα Λάσπα, η οποία εκείνη την περίοδο έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα, παρουσιάζοντας επιτυχημένες ψυχαγωγικές εκπομπές. Η σχέση τους κράτησε περίπου δύο χρόνια κι απασχόλησε έντονα τα lifestyle περιοδικά και τις τηλεοπτικές εκπομπές της εποχής.

Ο Στέφανο Σαρτίνι κι η Κατερίνα Λάσπα σε μία από τις νυχτερινές τους εξόδους /Φωτογραφία Eurokinissi

Όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν, η προσωπική τους συνύπαρξη συνοδεύτηκε κι από επαγγελματική συνεργασία σε τηλεοπτικά πρότζεκτ. Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα και την ένταση του ειδυλλίου, το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να τραβήξει χωριστούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο μια ώριμη στάση και αμοιβαίο σεβασμό μετά τον χωρισμό του.

Χριστίνα Παππά & Κλαούντιο Κολντεμπέλα

Η σχέση της Χριστίνας Παππά και του Ιταλού μπασκετμπολίστα Κλαούντιο Κολντεμπέλα υπήρξε ένας από τους πιο λαμπερούς και πολυσυζητημένους έρωτες των late '90s και των αρχών της δεκαετίας του 2000. Η γνωριμία τους έγινε στα τέλη της δεκαετίας του '90, την περίοδο που ο Ιταλός αθλητής αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ και στη συνέχεια του ΠΑΟΚ. Η χημεία τους ήταν ακαριαία, συνδυάζοντας την εκρηκτική προσωπικότητα της ηθοποιού με τη γοητεία και την αθλητική αύρα του Κολντεμπέλα.

Οι φωτογράφοι κυνηγούσαν τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα και τη Χριστίνα Παππά /Φωτογραφία Eurokinissi

Η δυνατή τους σχέση πέρασε γρήγορα στο επόμενο βήμα και το 2000 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Ιταλία. Ο γάμος τους αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της εποχής, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και στις δύο χώρες. Για τα επόμενα χρόνια, η Χριστίνα Παππά ακολούθησε τον σύζυγό της στην πατρίδα του, μοιράζοντας τη ζωή και την καθημερινότητά της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Μετά από περίπου τέσσερα χρόνια γάμου και συνολικά επτά χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει διαζύγιο. Η ηθοποιός έχει δηλώσει πολλές φορές ότι πλέον δεν έχουν καμία επαφή.

Η Έλενα Ασημακοπούλου κι ο Μπρούνο Τσιρίλο απέκτησαν μαζί μια κορούλα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Έλενα Ασημακοπούλου & Μπρούνο Τσιρίλο

Η σχέση της Έλενας Ασημακοπούλου και του Μπρούνο Τσιρίλο αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους ελληνοϊταλικούς έρωτες της εγχώριας σόουμπιζ για περισσότερα από 15 χρόνια.

Η γνωριμία τους έγινε το 2007, όταν ο Ιταλός αμυντικός αγωνιζόταν στην Ελλάδα με τη φανέλα της ΑΕΚ (και αργότερα του ΠΑΟΚ). Ο έρωτάς τους υπήρξε δυνατός και η σχέση τους προχώρησε γρήγορα. Το 2010 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, λίγο πριν τον ερχομό της κόρης τους, Μαρίας-Ροζάριας, η οποία ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.

Για πολλά χρόνια, η ηθοποιός κι επιχειρηματίας ακολούθησε τον Τσιρίλο στις αθλητικές του μετακινήσεις, μοιράζοντας τη ζωή τους ανάμεσα σε Ελλάδα, Ιταλία αλλά και άλλες χώρες όπου αγωνίστηκε ο ποδοσφαιριστής. Το 2018 αποφάσισαν να κάνουν και τον θρησκευτικό τους γάμο στην Ελλάδα, συνδυάζοντάς τον με τη βάπτιση της κόρης τους σε μια πολύ όμορφη τελετή.

Το καλοκαίρι του 2022, η Έλενα Ασημακοπούλου ανακοίνωσε δημόσια το διαζύγιό τους, βάζοντας τίτλους τέλους στον γάμο τους μετά από 12 χρόνια έγγαμου βίου. Παρά τον χωρισμό, και οι δύο διατηρούν πολιτισμένες σχέσεις, έχοντας θέσει ως απόλυτη και κοινή τους προτεραιότητα την ανατροφή της κόρης τους.

Οι selfies της Νατάσας Ράγιου και του Τζιοβάνι Φαλιέρο... πολλές! /Φωτογραφία Instagram

Νατάσα Ράγιου & Τζιοβάνι Φαλιέρο

Η σχέση της δημοσιογράφου και πρώην βουλευτού Νατάσας Ράγιου με τον Ιταλό αρχιτέκτονα Τζιοβάνι Φαλιέρο αποτελεί ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνοϊταλικού έρωτα που απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης.

Η γνωριμία τους έγινε στην Πάτρα -από όπου καταγόταν η μητέρα του Φαλιέρο- αρκετά χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Αλέξη Μεντζελόπουλο. Αν και αρχικά η γνωριμία τους ήταν τυχαία σε έναν χώρο διασκέδασης, ο Ιταλός αρχιτέκτονας τη διεκδίκησε επίμονα. Η επανασύνδεσή τους συνέβη όταν συνεργάστηκαν σε ένα επαγγελματικό project, όπου η χημεία τους έγινε ακαριαία αντιληπτή.

Ο έρωτάς τους εξελίχθηκε γρήγορα, με τη δημοσιογράφο να περιγράφει τον Φαλιέρο σε συνεντεύξεις της ως έναν «ιταλικό τυφώνα» που άλλαξε ριζικά τη ζωή της. Το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα στη Ρόδο, όπου δραστηριοποιούνται κι επαγγελματικά, ενώ έχουν εκφράσει δημόσια την επιθυμία τους να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με γάμο.

Αθηνά Οικονομάκου & Μπρούνο Τσερέλα

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου και του πρώην μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της ελληνικής σόουμπιζ σήμερα.

Η σχέση τους έγινε γνωστή στις αρχές του καλοκαιριού του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί στη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν κοινές διακοπές και αναρτήσεις στα social media, επιβεβαιώνοντας τον έρωτά τους.

Ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος έκανε σημαντική καριέρα στο ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ (με ομάδες όπως η Αρμάνι Μιλάνο και η Βενέτσια), μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο Μιλάνο και την Αθήνα, με το ζευγάρι να ταξιδεύει συχνά μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και άλλων προορισμών.

Η Αθηνά Οικονομάκου κι Μπρούνο Τσερέλα πιο όμορφοι κι ευτυχισμένοι από ποτέ! /Φωτογραφία Instagram

Παρά την απόσταση και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο, η ηθοποιός και επιχειρηματίας κι ο αθλητής/επιχειρηματίας δείχνουν πολύ ερωτευμένοι, μοιράζοντας συχνά στιγμιότυπα από την κοινή τους καθημερινότητα, τις αθλητικές τους δραστηριότητες και τα ταξίδια τους, αποτελώντας ακόμα ένα λαμπερό παράδειγμα «ελληνοϊταλικού» έρωτα.