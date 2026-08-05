Μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με 115 drones και 28 πυραύλους!

Νύχτα τρόμου με 17 νεκρούς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

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Nύχτα τρόμου στο Κίεβο, με τη ρωσική αεροπορία να ισοπεδώνει κτίρια και να αφήνει πίσω της 17 νεκρούς. 

Όπως ανέφερε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star  η  Δέσποινα Μανδελενάκη, συνολικά 115 drones και 28 πύραυλοι υψηλής ταχύτητας έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή. 

17 νεκροί στο Κίεβο από την επίθεση της Μόσχας

17 νεκροί στο Κίεβο από την επίθεση της Μόσχας  

Αν και οι Ουκρανοί κατέρριψαν 98 drones, οι 24 φονικοί βαλλιστικοί πύραυλοι πέρασαν ανενόχλητοι, σκοτώνοντας 17 ανθρώπους. Η Πολεμική Αεροπορία ξέμεινε από αντιβαλλιστικούς πυραύλους για τα συστήματα Patriot, καθώς οι προμήθειες «στέρεψαν»  μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Μόσχα εκμεταλλεύεται το κενό, έχοντας εκτοξεύσει 126 βαλλιστικούς πυραύλους μόνο τον φετινό Ιούλιο, με το Κίεβο να αναχαιτίζει πλέον λιγότερο από το ένα τρίτο αυτών.

Ρωσικό drone - καμικάζι καταδιώκει και ανατινάζει άμαχο σε αγορά

Και ενώ οι πόλεις μένουν απροστάτευτες, η φρίκη στο έδαφος αποτυπώνεται σε ένα βίντεο από τη Χερσώνα. 

Επίθεση σε άμαχο στη Χερσώνα με ρωσικό drone - καμικάζι

Στο βίντεο φαίνεται συγκεκριμένα ένα ρωσ2ικό drone - καμικάζι να εντοπίζει και καταδιώκει σαν σε σαφάρι έναν 52χρονο πλανόδιο πωλητή λαχανικών. Ο άμαχος προσπαθεί να καλυφθεί, όμως το drone κάνει ελιγμό ακριβείας και πυροδοτεί τα εκρηκτικά επάνω του. Ο άνδρας σώθηκε με βαριά τραύματα.
 

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