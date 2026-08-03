Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα

Μαμά και κόρη πιο stylish από ποτέ!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μιμή Ντενίση περνά καλοκαιρινές ημέρες στον Θεολόγο με την κόρη της, Μαριτίνα.
  • Δημοσίευσε στιγμές από την παραλία στο Instagram, εμφανιζόμενες με ολόσωμα μαγιό.
  • Η Μιμή επιλέγει τον Θεολόγο για χαλάρωση και ανασυγκρότηση δυνάμεων.
  • Συνάντησε την Έλενα Χατζηαλεξάνδρου στο σπίτι της, όπου παρέθεσε lunch.
  • Η ηθοποιός ανάρτησε κοινή φωτογραφία τους, σχολιάζοντας την παραγωγό.

Η Μιμή Ντενίση περνά τις καλοκαιρινές ημέρες της στον Θεολόγο και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από την παραλία μαζί με την κόρη της, Μαριτίνα Ντενίση. Η εξόρμηση έγινε σε πλαζ της περιοχής, όπου μητέρα και κόρη εμφανίστηκαν με ολόσωμα μαγιό.

Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα

Η θιασάρχης, συγγραφέας και πρωταγωνίστρια βρέθηκε στη βοτσαλωτή παραλία με τη Μαριτίνα, επιλέγοντας για την εμφάνισή της ολόσωμο μαγιό σε καφέ και ασπρόμαυρες αποχρώσεις, μαύρα σανδάλια και ψάθινο καπέλο. Η κόρη της φόρεσε στράπλες μαύρο ολόσωμο μαγιό και μαύρα κοκκάλινα γυαλιά ηλίου.

Μιμή Ντενίση: Γενέθλια-έκπληξη με την κόρη της Μαριτίνα της στο πλευρό της

Με ανάρτηση στο Instagram από την πλαζ του Θεολόγου, η Μιμή Ντενίση έδωσε εικόνα από μια από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, σε μια περίοδο που παραμένει στο σπίτι της στην περιοχή.

Η ανάρτηση της Μαριτίνας στην παραλία με τη μαμά της, Μιμή Ντενίση

Η ανάρτηση της Μαριτίνας στην παραλία με τη μαμά της, Μιμή Ντενίση /Φωτογραφία Instagram

Μιμή Ντενίση: Στον Θεολόγο με τη Μαριτίνα

Η Μιμή Ντενίση επιλέγει σταθερά τον Θεολόγο για μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών. Εκεί χαλαρώνει, όπως αναφέρεται, και ανασυγκροτεί δυνάμεις ενόψει της επόμενης σεζόν, έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα.

Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της

Στον ίδιο τόπο περνά χρόνο με την κόρη της Μαριτίνα, την αδερφή της Σοφία, αλλά και στενούς συνεργάτες της. Η πρόσφατη δημοσίευση από την παραλία εντάσσεται σε αυτή την καλοκαιρινή παραμονή της στον Θεολόγο.

Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα

Η συνάντηση με την Έλενα Χατζηαλεξάνδρου στο σπίτι της

Μία ημέρα νωρίτερα, χθες, Κυριακή 2 Αυγούστου, η Μιμή Ντενίση υποδέχτηκε στο σπίτι της στον Θεολόγο την παραγωγό του ντοκιμαντέρ "Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν" και φίλη της, Έλενα Χατζηαλεξάνδρου.

Mιμή Ντενίση: «Η Μαριτίνα έφερε ζεστασιά στη ζωή μου»

Η ηθοποιός παρέθεσε lunch για την Έλενα Χατζηαλεξάνδρου και ανάρτησε επίσης κοινή φωτογραφία τους στο Instagram. Για τη συνάντηση, η Μιμή Ντενίση επέλεξε λευκό σύνολο με σορτς και ασορτί λινό σακάκι, ενώ και η Έλενα Χατζηαλεξάνδρου ήταν ντυμένη στα λευκά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μιμή Ντενίση έγραψε: «Όταν έχεις ωραία παραγωγό».

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ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
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ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΝΤΕΝΙΣΗ
 |
ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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