Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!

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Η Γιολάντα Καλογεροπούλου αποκαλύπτει αν της έχει κάνει πρόταση γάμου ο Σταύρος Σβήγκος / Βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου απολαμβάνουν καλοκαιρινές διακοπές με τα παιδιά τους και φίλους.
  • Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια στενή οικογενειακή σχέση, θέτοντας την οικογένεια ως προτεραιότητα.
  • Μοιράζονται σπάνια στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους διαδικτυακούς τους φίλους.
  • Προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ και οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες.
  • Και οι δύο έχουν παιδιά από προηγούμενους γάμους και έχουν δημιουργήσει μια ενωμένη οικογένεια.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου!

Σβήγκος - Καλογεροπούλου: Ρομαντική έξοδος για το ερωτευμένο ζευγάρι

Το αγαπημένο ζευγάρι άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και απόλαυσε τις καλοκαιρινές του διακοπές, έχοντας στο πλευρό του τα παιδιά του και λίγους καλούς φίλους.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια υπέροχη, αληθινή σχέση, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά τους. Μέσα από τα σπάνια στιγμιότυπα που μοιράστηκε στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram, η Γιολάντα Καλογεροπούλου μας έδωσε μια μικρή γεύση από το φωτογραφικό τους άλμπουμ, το οποίο είναι γεμάτο από παιχνίδια, βουτιές, χαμόγελα και ανεμελιά δίπλα στο κύμα.

 

Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Το άλμπουμ των οικογενειακών τους διακοπών

Παρόλο που μετρούν περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου έχουν επιλέξει από την πρώτη στιγμή να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή. Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τον χώρο της υποκριτικής, όμως οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι μετρημένες στα δάχτυλα, καθώς προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ.

Ωστόσο, κάθε φορά που αποφασίζουν να κάνουν μια εξαίρεση στα social media, οι διαδικτυακοί τους φίλοι «λιώνουν» με τις τρυφερές εικόνες της καθημερινότητάς τους!

Καλογεροπούλου - Σβήγκος: Η σπάνια κοινή έξοδος με τα παιδάκια τους

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός πρωταγωνιστής έχει αποκτήσει έναν γιο από προηγούμενο γάμο του, ενώ και η γοητευτική ηθοποιός έχει μια κόρη από προηγούμενη σχέση της. Οι δυο τους έχουν καταφέρει να ενώσουν τις ζωές τους και να δημιουργήσουν μια πανέμορφη οικογένεια, χτίζοντας αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα!

 

 

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ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΒΗΓΚΟΣ
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ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
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