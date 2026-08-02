Η Γιολάντα Καλογεροπούλου αποκαλύπτει αν της έχει κάνει πρόταση γάμου ο Σταύρος Σβήγκος / Βίντεο Happy Day

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου!

Το αγαπημένο ζευγάρι άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και απόλαυσε τις καλοκαιρινές του διακοπές, έχοντας στο πλευρό του τα παιδιά του και λίγους καλούς φίλους.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια υπέροχη, αληθινή σχέση, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά τους. Μέσα από τα σπάνια στιγμιότυπα που μοιράστηκε στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram, η Γιολάντα Καλογεροπούλου μας έδωσε μια μικρή γεύση από το φωτογραφικό τους άλμπουμ, το οποίο είναι γεμάτο από παιχνίδια, βουτιές, χαμόγελα και ανεμελιά δίπλα στο κύμα.

Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Το άλμπουμ των οικογενειακών τους διακοπών

Παρόλο που μετρούν περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου έχουν επιλέξει από την πρώτη στιγμή να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή. Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τον χώρο της υποκριτικής, όμως οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι μετρημένες στα δάχτυλα, καθώς προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ.

Ωστόσο, κάθε φορά που αποφασίζουν να κάνουν μια εξαίρεση στα social media, οι διαδικτυακοί τους φίλοι «λιώνουν» με τις τρυφερές εικόνες της καθημερινότητάς τους!

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός πρωταγωνιστής έχει αποκτήσει έναν γιο από προηγούμενο γάμο του, ενώ και η γοητευτική ηθοποιός έχει μια κόρη από προηγούμενη σχέση της. Οι δυο τους έχουν καταφέρει να ενώσουν τις ζωές τους και να δημιουργήσουν μια πανέμορφη οικογένεια, χτίζοντας αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα!