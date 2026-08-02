Κυψέλη: Ο «Μάρκος», οι «Αμερικάνοι» και τα μηνύματα μετά θάνατον

Νέα στοιχεία για την Βρετανίδα που βρέθηκε σε βαλίτσα

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Ελλαδα
Μυστήριο με τη σορό της Βρετανίδας σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τι έδειξε το κινητό της τηλέφωνο / Βίντεο αρχείου Ant1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός της 38χρονης Βρετανίδας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, με τις Αρχές να ερευνούν το πρόσωπο που την εγκατέλειψε.
  • Δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό στη βαλίτσα, υποδεικνύοντας προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων.
  • Αναζητείται άστεγος γνωστός ως «Μάρκος», που φέρεται να διέμενε στο κτίριο, χωρίς επίσημη εμπλοκή μέχρι στιγμής.
  • Μετά τον θάνατό της, στάλθηκαν μηνύματα από το κινητό της, πιθανόν από τρίτο πρόσωπο, που καθυστερούσαν την αναζήτησή της.
  • Η 38χρονη είχε φτάσει στην Αθήνα στις 29 Ιουνίου και είχε αναφέρει ότι θα συναντούσε «Αμερικανούς φίλους» στην Κυψέλη.

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι ελληνικές Αρχές στην υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη

Κυψέλη: Το μήνυμα για το «ελληνικό νησί» και ο μυστηριώδης άνδρας

Το βασικό ερώτημα των αστυνομικών αφορά το πρόσωπο που μετέφερε και άφησε τη βαλίτσα στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εγκληματολογική εξέταση δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό στην εξωτερική επιφάνειά της, γεγονός που δείχνει ότι όποιος την εγκατέλειψε πιθανότατα προσπάθησε να μην αφήσει ίχνη. 

Κυψέλη: «Θέλω να μείνω μόνη για λίγο» - Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, οι αστυνομικοί αναζητούν επίσης έναν άστεγο άνδρα, γνωστό με το μικρό όνομα «Μάρκος», ο οποίος φέρεται να διέμενε στο κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει επίσημη εμπλοκή του στην υπόθεση. 

Έγκλημα Κυψέλη

Οι Αρχές ψάχνουν έναν άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο της 38χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα / Φωτογραφία Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Δολοφονια Κυψέλη

Κυψέλη: Τα μηνύματα από το κινητό της 38χρονης μετά τον θάνατό της 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, το οποίο φαίνεται πως είχε χρησιμοποιηθεί και μετά τον θάνατό της.  

Σύμφωνα με τη Daily Mail, για περίπου 11 ημέρες φέρεται να στάλθηκαν μηνύματα προς φίλους και συγγενείς της, μεταξύ άλλων και προς τον πατέρα της στη Σκωτία. 

Στα μηνύματα αναφερόταν ότι ήθελε να μείνει μόνη της και ότι πιθανόν θα πήγαινε σε κάποιο ελληνικό νησί. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μηνύματα πιθανότατα στάλθηκαν από τρίτο πρόσωπο που είχε στην κατοχή του το κινητό της, με στόχο να καθυστερήσει η αναζήτηση της 38χρονης. 

Κυψέλη: Η 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Η 38χρονη Βρετανίδα φέρεται να έμενε σε φίλους στο Κερατσίνι 

Κυψέλη: Οι τελευταίες κινήσεις της Βρετανίδας πριν δολοφονηθεί 

Η Ελίζαμπεθ Ρος είχε φτάσει στην Αθήνα από το Εδιμβούργο στις 29 Ιουνίου και επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις και στηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Κατά την τελευταία της παραμονή στη χώρα φιλοξενήθηκε από φίλους της στο Κερατσίνι. Στις 15 Ιουλίου φέρεται να ανέφερε ότι θα πήγαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει «Αμερικανούς φίλους», τους οποίους οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν. 

Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων που ανέφεραν ότι η 38χρονη είχε συνομιλήσει με άστεγους στην περιοχή της Κυψέλης, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να προσπαθούσε να βοηθήσει κάποιον από τους ανθρώπους που συναντούσε. 

Οι έρευνες των ελληνικών και σκωτσέζικων Αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή τραύματα ή σημάδια βίας στη σορό της 38χρονης. 

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