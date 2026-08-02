Μυστήριο με τη σορό της Βρετανίδας σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τι έδειξε το κινητό της τηλέφωνο / Βίντεο αρχείου Ant1

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι ελληνικές Αρχές στην υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Το βασικό ερώτημα των αστυνομικών αφορά το πρόσωπο που μετέφερε και άφησε τη βαλίτσα στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εγκληματολογική εξέταση δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό στην εξωτερική επιφάνειά της, γεγονός που δείχνει ότι όποιος την εγκατέλειψε πιθανότατα προσπάθησε να μην αφήσει ίχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, οι αστυνομικοί αναζητούν επίσης έναν άστεγο άνδρα, γνωστό με το μικρό όνομα «Μάρκος», ο οποίος φέρεται να διέμενε στο κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει επίσημη εμπλοκή του στην υπόθεση.

Οι Αρχές ψάχνουν έναν άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο της 38χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα / Φωτογραφία Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Κυψέλη: Τα μηνύματα από το κινητό της 38χρονης μετά τον θάνατό της

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, το οποίο φαίνεται πως είχε χρησιμοποιηθεί και μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, για περίπου 11 ημέρες φέρεται να στάλθηκαν μηνύματα προς φίλους και συγγενείς της, μεταξύ άλλων και προς τον πατέρα της στη Σκωτία.

Στα μηνύματα αναφερόταν ότι ήθελε να μείνει μόνη της και ότι πιθανόν θα πήγαινε σε κάποιο ελληνικό νησί. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μηνύματα πιθανότατα στάλθηκαν από τρίτο πρόσωπο που είχε στην κατοχή του το κινητό της, με στόχο να καθυστερήσει η αναζήτηση της 38χρονης.

Η 38χρονη Βρετανίδα φέρεται να έμενε σε φίλους στο Κερατσίνι

Κυψέλη: Οι τελευταίες κινήσεις της Βρετανίδας πριν δολοφονηθεί

Η Ελίζαμπεθ Ρος είχε φτάσει στην Αθήνα από το Εδιμβούργο στις 29 Ιουνίου και επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις και στηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κατά την τελευταία της παραμονή στη χώρα φιλοξενήθηκε από φίλους της στο Κερατσίνι. Στις 15 Ιουλίου φέρεται να ανέφερε ότι θα πήγαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει «Αμερικανούς φίλους», τους οποίους οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν.

Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων που ανέφεραν ότι η 38χρονη είχε συνομιλήσει με άστεγους στην περιοχή της Κυψέλης, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να προσπαθούσε να βοηθήσει κάποιον από τους ανθρώπους που συναντούσε.

Οι έρευνες των ελληνικών και σκωτσέζικων Αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή τραύματα ή σημάδια βίας στη σορό της 38χρονης.