Σε σοκ παραμένει η Ισπανία μετά την παράνομη είσοδο στη χώρα 60.000 μεταναστών μέσα σε 24 ώρες. Οι ισπανικές αρχές προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν ποιοι διέδωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ψευδείς πληροφορίες που οδήγησαν όλους αυτούς τους ανθρώπους να εισβάλλουν στη χώρα. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star o Κωστής Βέιμος, η καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης της Μαδρίτης πάντως υποχρέωσε τους περισσότερους από αυτούς να επιστρέψουν ήδη πίσω στο Μαρόκο.

Στην Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρος συνυπέγραψαν την επιστολή των ηγετών 22 κρατών μελών της ΕΕ που ασκούν κριτική στην πολιτική Σάντσεθ στο μεταναστευτικό, ζητώντας να γίνει αυστηρότερη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός πάντως προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και στη χώρα του δημοσιεύοντας στα social media τα αγαπημένα του καλοκαιρινά τραγούδια!

Ισπανοί στρατιώτες διακρίνονται στο βίντεο να συνοδεύουν χιλιάδες ανθρώπους πίσω στο Μαρόκο μόλις λίγες ώρες μετά την παράνομη είσοδό τους στη Θέουτα. Όπως διαπίστωσαν με τα μάτια τους οι υποσχέσεις που τους δόθηκαν από τα social media για νομιμοποίηση και ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρώπη ήταν ψεύτικες.

Τον δρόμο της επιστροφής στο Μαρόκο πήραν δεκάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες

Ηδη, από τους 60. 000 Μαροκινούς που μπήκαν παράνομα στην Ισπανία έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους περισσότεροι από 48.000. Πολλοί από αυτούς καταγγέλλουν τα fake news που τους έκαναν να επιχειρήσουν το επικινδυνο ταξίδι

Ερωτήματα για τον ρόλο του Μαρόκου



Εικόνες δείχνουν Ισπανούς στρατιώτες να βοηθούν τους μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα κολυμπώντας. Στην πόλη της Θέουτα επικρατησε χάος, με συγκρούσεις, φωτιές και λεηλασίες.

Υπάρχουν όμως ερωτήματα για τον ρόλο του Μαρόκου και για το πώς τόσοι πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να περάσουν τόσο εύκολα.

Τραμπ: «Μοιάζει με εισβολή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να προειδοποιήσει τους Αμερικανούς:

«Μοιάζει με εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε μια χώρα. Και το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν εκλεγούν» υποστήριξε.