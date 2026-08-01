Kριτική σε Σάντσεθ από 22 ηγέτες της ΕΕ για τη Θέουτα

Ανάμεσά τους Κ. Μητσοτάκης και Ν. Χριστοδουλίδης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκ στην Ισπανία από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών σε 24 ώρες, με τις αρχές να αναζητούν τους υπεύθυνους για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών.
  • Η κυβέρνηση Σάντσεθ δέχεται κριτική από 22 ηγέτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας και Κύπρου, για την πολιτική της στο μεταναστευτικό.
  • Περισσότεροι από 48.000 μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, καταγγέλλοντας τα fake news που τους οδήγησαν στην Ισπανία.
  • Στην Θέουτα επικράτησε χάος με συγκρούσεις και λεηλασίες, ενώ ερωτήματα προκύπτουν για τον ρόλο του Μαρόκου στην κατάσταση.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσταση ως 'εισβολή' και προειδοποίησε για παρόμοιες εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Σε σοκ παραμένει η Ισπανία μετά την παράνομη είσοδο στη χώρα 60.000 μεταναστών μέσα σε 24 ώρες. Οι ισπανικές αρχές προσπαθούν  τώρα να εντοπίσουν ποιοι διέδωσαν  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ψευδείς πληροφορίες που οδήγησαν όλους αυτούς τους ανθρώπους να εισβάλλουν στη χώρα. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star o Κωστής Βέιμος, η καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης της Μαδρίτης  πάντως υποχρέωσε τους περισσότερους από αυτούς να επιστρέψουν ήδη πίσω στο Μαρόκο. 

Μεταναστευτικό: Το «μάθημα» της κυβέρνησης από την «εισβολή» στην Ισπανία

Στην Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρος συνυπέγραψαν την επιστολή των ηγετών 22 κρατών μελών της ΕΕ που ασκούν κριτική στην πολιτική Σάντσεθ στο μεταναστευτικό, ζητώντας να γίνει αυστηρότερη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός πάντως προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και στη χώρα του δημοσιεύοντας στα social media τα αγαπημένα του καλοκαιρινά τραγούδια! 

Χάος στη Θέουτα: 18 νεκροί, στρατός και σύγκρουση Ισπανίας - Ιταλίας

Ισπανοί στρατιώτες διακρίνονται στο βίντεο να συνοδεύουν χιλιάδες ανθρώπους πίσω στο Μαρόκο μόλις λίγες ώρες μετά την παράνομη είσοδό τους στη Θέουτα. Όπως διαπίστωσαν με τα μάτια τους οι υποσχέσεις που τους δόθηκαν από τα social media για νομιμοποίηση και ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρώπη ήταν ψεύτικες.  

Τον δρόμο της επιστροφής στο Μαρόκο πήραν δεκάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες

Ηδη, από τους 60. 000 Μαροκινούς που μπήκαν παράνομα στην Ισπανία έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους περισσότεροι από 48.000. Πολλοί από αυτούς καταγγέλλουν τα fake news  που τους έκαναν να επιχειρήσουν το επικινδυνο ταξίδι 

 

Ερωτήματα για τον ρόλο του Μαρόκου 


Εικόνες  δείχνουν Ισπανούς στρατιώτες να βοηθούν τους μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα κολυμπώντας. Στην πόλη της Θέουτα επικρατησε χάος, με συγκρούσεις, φωτιές και λεηλασίες.  

Υπάρχουν όμως ερωτήματα για τον ρόλο του Μαρόκου και για το πώς τόσοι πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να περάσουν τόσο εύκολα. 

Τραμπ: «Μοιάζει με εισβολή»

Ο  Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να προειδοποιήσει τους Αμερικανούς: 

«Μοιάζει με εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε μια χώρα. Και το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν εκλεγούν» υποστήριξε.  

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