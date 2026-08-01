Εκτός από τις πυρκαγιές που μαίνονται σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό, σε εξέλιξη βρίσκονται ταυτόχρονα δεκάδες άλλες πυρκαγιές, περίπου 59 σε όλη την Ελλάδα, όπως μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου. Από αυτές ευτυχώς οι 45 αντιμετωπίστηκαν σε αρχικό στάδιο.

Στην εικόνα που προβλήθηκε παρουσιάσθηκε ένας δορυφορικός χάρτης της Ελλάδας με δεκάδες χρωματιστές σημάνσεις που αποτυπώνουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις και τα συμβάντα σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση σημείων παρατηρείται στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα.

Ο χάρτης με τις σημερινές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα

Γιατί καίγεται η Βοιωτία και δεν σηκώνονται εναέρια μέσα

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι όμως εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, όπως σε αυτήν της Βοιωτίας, τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

