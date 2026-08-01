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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Οι σημερινές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυρκαγιές σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό, με 59 ενεργές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα.
  • 45 από τις πυρκαγιές έχουν αντιμετωπιστεί σε αρχικό στάδιο.
  • Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πυρκαγιών παρατηρείται στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα.
  • Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις και τις ρίψεις από εναέρια μέσα.
  • Δυσκολίες στην υδροληψία και τις ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων.

Εκτός από τις πυρκαγιές που μαίνονται σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό, σε εξέλιξη βρίσκονται ταυτόχρονα δεκάδες άλλες πυρκαγιές, περίπου 59 σε όλη την Ελλάδα, όπως μετέδωσε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου. Από αυτές ευτυχώς οι 45 αντιμετωπίστηκαν σε αρχικό στάδιο.   

Πόρτο Γερμενό: Σκηνές καταστροφής - Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά!

Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό

Στην εικόνα που προβλήθηκε παρουσιάσθηκε ένας δορυφορικός χάρτης της Ελλάδας με δεκάδες χρωματιστές σημάνσεις που αποτυπώνουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις και τα συμβάντα σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση σημείων παρατηρείται στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα.

Ο χάρτης με τις σημερινές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα

Ο χάρτης με τις σημερινές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα

Γιατί καίγεται η Βοιωτία και δεν σηκώνονται εναέρια μέσα

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι όμως εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, όπως σε αυτήν της Βοιωτίας,  τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.
 

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