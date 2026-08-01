Κόλαση στο Πόρτο Γερμενό: Καίγονται σπίτια - Εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί

Δύο τα πύρινα μέτωπα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.08.26 , 10:00 Ταινία Online: Δες την περιπέτεια MILE 22 με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ
01.08.26 , 10:00 Συνταγή για καλοκαιρινό Σεμιφρέντο με λάιμ και λεμόνι
01.08.26 , 09:39 Σύγκρουση φορτηγών στην Αθηνών - Λαμίας: Ένας νεκρός
01.08.26 , 09:03 Stan: Η καταγωγή, το ύψος και το πραγματικό του όνομα
01.08.26 , 09:00 Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
01.08.26 , 08:37 Κόλαση στο Πόρτο Γερμενό: Καίγονται σπίτια - Εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί
01.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Αυγούστου
31.07.26 , 23:52 Κίλιαν για την περιπέτεια υγείας: «Προσπαθούσα να συνηθίσω την εικόνα μου»
31.07.26 , 23:44 Ιωάννα Τούνη: Ευδιάθετη στα σοκάκια της Μυκόνου
31.07.26 , 22:37 ΥΠΠΟ: Εντοπισμός αρχαίου ναυαγίου στη νήσο Άνδρο
31.07.26 , 22:07 ΑΙ στα social: Νέοι κανόνες της Ε.Ε για όλους τους χρήστες
31.07.26 , 21:50 Κλήρωση Eurojackpot 31/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
31.07.26 , 21:44 Mazda CX-6e: Έρχεται στην Ελλάδα σε τιμή έκπληξη
31.07.26 , 21:41 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου: Χρυσό για τις αδελφές Αλεξανδρή!
31.07.26 , 21:29 Μεταναστευτικό: Το «μάθημα» της κυβέρνησης από την «εισβολή» στην Ισπανία
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
Κόλαση στο Πόρτο Γερμενό: Καίγονται σπίτια - Εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Σύγκρουση φορτηγών στην Αθηνών - Λαμίας: Ένας νεκρός
Ιωάννα Τούνη: Ευδιάθετη στα σοκάκια της Μυκόνου
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Σμαράγδα Καρύδη: Απόλαυσε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Αθερίδης
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Εικόνες καταστροφής από το Πόρτο Γερμενό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά / Βίντεο Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βοιωτίας, με σπίτια και αυτοκίνητα να έχουν καεί ή υποστεί ζημιές.
  • Προληπτικές εκκενώσεις οικισμών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι, με 12 άτομα να απεγκλωβίζονται από την παραλιακή ζώνη.
  • Δύο μέτωπα φωτιάς, το ένα κατευθύνεται προς Δομβραίνα και το άλλο προς την περιφέρεια Αττικής.
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της φωτιάς, με εκτροπές σε βασικές οδούς.
  • Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στην Αττική και Βοιωτία.

Νύχτα κόλασης έζησαν οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό, με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Καλαμάκι Βοιωτίας και επεκτάθηκε να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. 

Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν οι εναέριες επιχειρήσεις, με τουλάχιστον εννέα αεροσκάφη Canadair και τέσσερα ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού. 

Φωτιά Πόρτο Γερμενό

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Πυρκαγιά Πόρτο Γερμενό

Η φωτιά έχει κάψει σπίτια και άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Ζημιές υπέστησαν επίσης αυτοκίνητα και πυροσβεστικά οχήματα. Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις, εγκλωβίζοντας κατοίκους ανάμεσα στις φλόγες και δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 

Πυροσβέστες στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Μάχη των πυροσβεστών

Πόρτο Γερμενό

Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί 

Λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα εκκενώθηκαν προληπτικά οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Παράλληλα, οι φλόγες έφτασαν στην περιοχή της Ψάθας, όπου ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρι και Μέγαρα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλιακή ζώνη με πλωτά μέσα, καθώς η φωτιά είχε πλησιάσει επικίνδυνα την ακτογραμμή. 

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική τα μέτωπα είναι δύο: το μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη. 

 

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. 

 

 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βοιωτίας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό
  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

 

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο – Στο «κόκκινο» Αττική και Εύβοια

Για σήμερα, Σάββατο, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) που αποδίδεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στις περιοχές: 

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Βοιωτίας
  • ΠΕ Εύβοιας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4 - πορτοκαλί) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Χάρτης Πολιτικής Προστασίας για πρόβλεψη Κινδύνου πυρκαγιάς για Σάββατο 1/8/2026

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύγκρουση Φορτηγών Στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός Ένας Οδηγός
Ελλαδα
Σύγκρουση φορτηγών στην Αθηνών - Λαμίας: Ένας νεκρός
ΥΠΠΟ: Εντοπισμός Αρχαίου Ναυαγίου Στη Νήσο Άνδρο
Ελλαδα
ΥΠΠΟ: Εντοπισμός αρχαίου ναυαγίου στη νήσο Άνδρο
Eurojackpot Κλήρωση 31/7/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 31/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
Μεγάλη Φωτιά Στην Κάρυστο: Κοντά Σε Σπίτια Οι Φλόγες
Ελλαδα
Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Ήχησε το 112
φωτιά Πόρτο Γερμενό
Ελλαδα
Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
Φωτιά Στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Εκκενώνεται Το Δαφνί
Ελλαδα
Φωτιά Αιγάλεω: Βελτιωμένη η κατάσταση- 16 ασθενείς από το Δαφνί στο Αττικόν
Καιρός: Ριπές Άνω Των 100 Χλμ/ώρα Στην Αττική
Ελλαδα
Καιρός: Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Αττική - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς
Φωτιά Στο Αίγιο: 112 Για Ετοιμότητα Σε Πανόραμα - Νεραντζιές
Ελλαδα
Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές
φωτιά
Ελλαδα
Έκτακτη ενημέρωση Πυροσβεστικής: Μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top