Εικόνες καταστροφής από το Πόρτο Γερμενό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά / Βίντεο Open

Νύχτα κόλασης έζησαν οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό, με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Καλαμάκι Βοιωτίας και επεκτάθηκε να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν οι εναέριες επιχειρήσεις, με τουλάχιστον εννέα αεροσκάφη Canadair και τέσσερα ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Η φωτιά έχει κάψει σπίτια και άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Ζημιές υπέστησαν επίσης αυτοκίνητα και πυροσβεστικά οχήματα. Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις, εγκλωβίζοντας κατοίκους ανάμεσα στις φλόγες και δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί

Λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα εκκενώθηκαν προληπτικά οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Παράλληλα, οι φλόγες έφτασαν στην περιοχή της Ψάθας, όπου ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρι και Μέγαρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλιακή ζώνη με πλωτά μέσα, καθώς η φωτιά είχε πλησιάσει επικίνδυνα την ακτογραμμή.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική τα μέτωπα είναι δύο: το μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βοιωτίας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο – Στο «κόκκινο» Αττική και Εύβοια

Για σήμερα, Σάββατο, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) που αποδίδεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στις περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βοιωτίας

ΠΕ Εύβοιας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4 - πορτοκαλί) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)