Τι είχε πει ο Ατζούν για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου/ βίντεο από Super Κατερίνα

Τις διακοπές του στο Νησί των Ανέμων κάνει ο Ατζούν Ιλιτζαλί.

O Ατζούν Ιλιτζαλί με τη σύζυγό του, Άιτζα Τσαγλά Αλτούνκαγια στη Μύκονο/ φωτογραφία ndp, φωτογράφος/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Τούρκος παραγωγός απαθανατίστηκε να περπατάει στα σοκάκια της Μυκόνου χέρι- χέρι με την 25χρονη Άιτζα Τσαγλά Αλτούνκαγια, με την οποία παντρεύτηκαν το 2024.

Ο Ατζούν ήταν ντυμένος casual επιλέγοντας μία μαύρη βερμούδα την οποία συνδύασε με ένα μαύρο t-shirt και λευκά αθλητικά παπούτσια ενώ η σύζυγός του επέλεξε ένα mini θαλασσί φόρεμα που τόνιζε τα καλλίγραμμα πόδια της, το οποίο και συνδύασε με ίδιου χρώματος σκουλαρίκια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η Άιτζα έκανε αίτημα για να ενταχθεί ιατρική ομάδα του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, λίγο αργότερα το 2019 μετά το διαζύγιο του Τούρκου παραγωγού από τη Σεϊμά Σουμπασί το ζευγάρι έκανε σχέση η οποία οδήγησε σε γάμο.



Ο Ατζούν έχει μία ιδιαίτερη αγάπη στα ελληνικά νησιά. Αυτά που επιλέγει συνήθως είναι η Πάρος, η Αντίπαρος και η Ρόδος στα οποία μεταβαίνει με σκάφος.



