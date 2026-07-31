Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του

To ζευγάρι περπατούσε αγκαλιά στα σοκάκια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.07.26 , 22:07 ΑΙ στα social: Νέοι κανόνες της Ε.Ε για όλους τους χρήστες
31.07.26 , 21:50 Κλήρωση Eurojackpot 31/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
31.07.26 , 21:44 Mazda CX-6e: Έρχεται στην Ελλάδα σε τιμή έκπληξη
31.07.26 , 21:41 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου: Χρυσό για τις αδελφές Αλεξανδρή!
31.07.26 , 21:29 Μεταναστευτικό: Το «μάθημα» της κυβέρνησης από την «εισβολή» στην Ισπανία
31.07.26 , 21:20 Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του
31.07.26 , 21:20 Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Ήχησε το 112
31.07.26 , 20:26 Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
31.07.26 , 20:21 Σάκης Τανιμανίδης: Μας δείχνει 8+1 ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
31.07.26 , 20:10 Φωτιά Αιγάλεω: Βελτιωμένη η κατάσταση- 16 ασθενείς από το Δαφνί στο Αττικόν
31.07.26 , 19:40 Καιρός: Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Αττική - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς
31.07.26 , 19:30 Ηλικίες συνταξιοδότησης: Πόσα χρόνια θα εργάζονται οι Ευρωπαίοι
31.07.26 , 19:18 Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ: Μόνιμο το πρόγραμμα πανελλαδικά
31.07.26 , 19:11 BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ
31.07.26 , 19:02 Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του
Κλήρωση Eurojackpot 31/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχε πει ο Ατζούν για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου/ βίντεο από Super Κατερίνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Τις διακοπές του στο Νησί των Ανέμων κάνει ο Ατζούν Ιλιτζαλί.

Ατζούν Ιλιτζαλί: Παντρεύτηκε την 25χρονη σύντροφό του ο Τούρκος παραγωγός

O Ατζούν Ιλιτζαλί με τη σύζυγό του,  Άιτζα Τσαγλά Αλτούνκαγια στη Μύκονο/ φωτογραφία ndp, φωτογράφος/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

O Ατζούν Ιλιτζαλί με τη σύζυγό του,  Άιτζα Τσαγλά Αλτούνκαγια στη Μύκονο/ φωτογραφία ndp, φωτογράφος/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Τούρκος παραγωγός απαθανατίστηκε να περπατάει στα σοκάκια της Μυκόνου χέρι- χέρι με την 25χρονη Άιτζα Τσαγλά Αλτούνκαγια, με την οποία παντρεύτηκαν το 2024.

Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του

Ο Ατζούν ήταν ντυμένος casual επιλέγοντας μία μαύρη βερμούδα την οποία συνδύασε με ένα μαύρο t-shirt και λευκά αθλητικά παπούτσια ενώ η σύζυγός του επέλεξε ένα mini θαλασσί φόρεμα που τόνιζε τα καλλίγραμμα πόδια της, το οποίο και συνδύασε με ίδιου χρώματος σκουλαρίκια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η Άιτζα έκανε αίτημα για να ενταχθεί ιατρική ομάδα του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, λίγο αργότερα το 2019 μετά το διαζύγιο του Τούρκου παραγωγού από τη Σεϊμά Σουμπασί το ζευγάρι έκανε σχέση η οποία οδήγησε σε γάμο.

Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του


Ο Ατζούν έχει μία ιδιαίτερη αγάπη στα ελληνικά νησιά. Αυτά που επιλέγει συνήθως είναι η Πάρος, η Αντίπαρος και η Ρόδος στα οποία μεταβαίνει με σκάφος. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΤΖΟΥΝ ΙΛΙΤΖΑΛΙ
 |
ΑΙΤΖΑ ΤΣΑΓΛΑ ΑΛΤΟΥΝΚΑΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σάκης Τανιμανίδης: Ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Τανιμανίδης: Μας δείχνει 8+1 ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
Γέννησε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι
Celebrities & Gossip Νεα
Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
Σμαράγδα Καρύδη: Πήγε Να Δει Την Παράσταση Του Αθερίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη: Απόλαυσε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Αθερίδης
Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Πήρε το «πράσινο φως» και κυκλοφορεί το Unforgiven
Κατερίνα Ζαρίφη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Ζαρίφη: Το ξέσπασμα για τις φωτιές στην πατρίδα της, τη Βοιωτία
Νίκος Μουτσινάς - Ζέτα Μακρυπούλια
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Μουτσινάς: Το βιντεάκι... δώρο που έκανε στη Ζέτα Μακρυπούλια!
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: «Η περίοδος που έρχεται είναι πολύ κρίσιμη»
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Για κάμπινγκ στους καταρράκτες με τον γιο του Πάρη
Φώτης Σεργουλόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top