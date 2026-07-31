Μεταναστευτικό: Το «μάθημα» της κυβέρνησης από την «εισβολή» στην Ισπανία

Πλεύρης: Οι διακινητές ψάχνουν συνεχώς «αδύνατα σημεία» στη Μεσόγειο

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Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα και η Ισπανία (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι εικόνες από τη Θέουτα στην Ισπανία θυμίζουν την περυσινή «απόβαση» μεταναστών στην Κρήτη.
  • Η ελληνική κυβέρνηση ανησυχεί για τα δίκτυα λαθροδιακινητών που αναζητούν αδύνατα σημεία στα σύνορα της Μεσογείου.
  • Η Ισπανία έχει νομιμοποιήσει σχεδόν 500.000 μετανάστες, ενώ η ελληνική κυβέρνηση έχει αναστείλει αιτήματα ασύλου από τη Λιβύη.
  • Φέτος, οι ροές μεταναστών προς την Ελλάδα είναι μειωμένες, με λιγότερους από 1.400 στην Κρήτη.
  • Η κυβέρνηση παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν ανάγκες αντιμετώπισης της κατάστασης.

Oι τρομακτικές εικόνες από τη Θέουτα της Ισπανίας επανέφεραν στη μνήμη τις περυσινές εικόνες «απόβασης» μεταναστών από τη Λιβύη στα παράλια της Κρήτης. 

Χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο στη Θέουτα - Στέλνει στρατό ο Σάντσεθ

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης και όπως  ανέφερε ο  Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι θα δίκτυα των λαθροδιακινητών ψάχνουν διαρκώς «αδύνατα σημεία» στα σύνορα των χωρών της Μεσογείου. 

Πέρυσι συνέβη στην Ελλάδα και είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των αιτημάτων ασύλου όσων έρχονταν από τη Λιβύη, φέτος συμβαίνει στην Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση Σάντσεθ αποδεικνύεται πιο ήπια σε θέματα μετανάστευσης και έχει νομιμοποιήσει σχεδόν 500.000 ανθρώπους που ήρθαν στην Ισπανία τα προηγούμενα χρόνια. 

Χάος στη Θέουτα: 18 νεκροί, στρατός και σύγκρουση Ισπανίας - Ιταλίας

Μειωμένες φέτος οι ροές προς την Ελλάδα 

Ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης επισημαίνει ότι τα νούμερα φέτος είναι πολύ μικρότερα στη χώρα μας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026. Εκτός από τη γενική μείωση και στην Κρήτη υπάρχει αποκλιμάκωση, ειδικά τον Ιούλιο. Πέρυσι έφτασαν πάνω απο 3.500 άνθρωποι, φέτος στην Κρήτη έφτασαν κάτω απο 1.400 και ταυτόχρονα εντείνονται και οι αποχωρήσεις, οικειοθελείς ή απελασεις. Πάντως, στην κυβέρνηση δεν εφησυχάζουν και δηλώνουν έτοιμοι για κάθε αναγκαίο μέτρο.
 

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