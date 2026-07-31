Oι τρομακτικές εικόνες από τη Θέουτα της Ισπανίας επανέφεραν στη μνήμη τις περυσινές εικόνες «απόβασης» μεταναστών από τη Λιβύη στα παράλια της Κρήτης.

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης και όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι θα δίκτυα των λαθροδιακινητών ψάχνουν διαρκώς «αδύνατα σημεία» στα σύνορα των χωρών της Μεσογείου.

Πέρυσι συνέβη στην Ελλάδα και είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των αιτημάτων ασύλου όσων έρχονταν από τη Λιβύη, φέτος συμβαίνει στην Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση Σάντσεθ αποδεικνύεται πιο ήπια σε θέματα μετανάστευσης και έχει νομιμοποιήσει σχεδόν 500.000 ανθρώπους που ήρθαν στην Ισπανία τα προηγούμενα χρόνια.

Μειωμένες φέτος οι ροές προς την Ελλάδα

Ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης επισημαίνει ότι τα νούμερα φέτος είναι πολύ μικρότερα στη χώρα μας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026. Εκτός από τη γενική μείωση και στην Κρήτη υπάρχει αποκλιμάκωση, ειδικά τον Ιούλιο. Πέρυσι έφτασαν πάνω απο 3.500 άνθρωποι, φέτος στην Κρήτη έφτασαν κάτω απο 1.400 και ταυτόχρονα εντείνονται και οι αποχωρήσεις, οικειοθελείς ή απελασεις. Πάντως, στην κυβέρνηση δεν εφησυχάζουν και δηλώνουν έτοιμοι για κάθε αναγκαίο μέτρο.

