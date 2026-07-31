Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του

Οι φωτογραφίες στο Instagram από τον τόπο καταγωγής του

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στιγμιότυπα από τις διακοπές του στην Άνδρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φώτης Σεργουλόπουλος ταξίδεψε στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του, Μαρίας.
  • Η νύφη, 32 ετών, φορούσε ένα εντυπωσιακό νυφικό από τον σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου.
  • Ο Φώτης μοιράστηκε στιγμιότυπα από το νησί και εξέφρασε τη χαρά του για την οικογενειακή στιγμή.
  • Η τελετή περιλάμβανε παραδοσιακή μουσική και η οικογένεια ήταν γεμάτη ευχές και χαρά.
  • Ο παρουσιαστής απόλαυσε τις ομορφιές της Άνδρου κατά τη διάρκεια της παραμονής του.

Στον τόπο καταγωγής του, την πανέμορφη Άνδρο, ταξίδεψε πριν από λίγες ημέρες ο Φώτης Σεργουλόπουλος, περνώντας όμορφες στιγμές στο ιδιαίτερο νησί των Κυκλάδων.

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Ο γνωστός παρουσιαστής μοιράστηκε με τους followers του στιγμιότυπα από το υπέροχο νησί, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ελληνικό ήλιο. Παράλληλα, έδωσε το «παρών» στο γάμο της ανιψιάς του, Μαρίας, κόρη του αδελφού του, Αλέκου Σεργουλόπουλου.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος δεν έκρυψε τη χαρά του για εκείνη, την οποία συνόδευσε μαζι με τον αδελφό του στην εκκλησία, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατή σχέση αγάπης που υπάρχει μεταξύ τους. 

 

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Τη νύφη παρέδωσαν στο γαμπρό με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, ενώ η 32χρονη Μαρία έλαμπε μέσα στο εντυπωσιακό νυφικό που έφτιαξε για εκείνη ο σχεδιαστής Δημήτρης Πέτρου.

«Και κάπως έτσι η χαρά μας κατέκλυσε όλους. Οι ευχές μας ατελείωτες», έγραψε ο τρεισευτυχισμένος Φώτης Σεργουλόπουλος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή στιγμή της οικογένειάς του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής άδραξε την ευκαιρία και απόλαυσε τις ομορφιές της Άνδρου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το υπέροχο νησί.

Δείτε τις φωτογραφίες του Φώτη Σεργουλόπουλου από την Άνδρο:

Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του

Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του

Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του

Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του

Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του

Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του

Φωτογραφίες: Instagram.com

 

 

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