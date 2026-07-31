Από την 1η Οκτωβρίου αλλάζει ο τρόπος εξόφλησης των ενοικίων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρούν στην υποχρεωτική πληρωμή μισθωμάτων μέσω τραπεζικού συστήματος. Η αλλαγή αφορά κατοικίες, φοιτητικές στέγες και επαγγελματικά ακίνητα, ενώ οι πληρωμές με μετρητά δε θα αναγνωρίζονται πλέον ως νόμιμη εξόφληση για φορολογικούς σκοπούς.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε αρχικά τοποθετηθεί χρονικά για την 1η Απριλίου, όμως δόθηκε εξάμηνη παράταση προσαρμογής.

Η περίοδος αυτή λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου και, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένεται νέα μετάθεση. Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι οι αναγκαίες υποδομές της ΑΑΔΕ και των τραπεζών έχουν πλέον ολοκληρωθεί, μαζί με τη διασύνδεση με το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ.

Ενοίκια: Με ποιους τρόπους θα πληρώνονται από την 1η Οκτωβρίου

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, η εξόφληση του ενοικίου θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Οι τρόποι πληρωμής που αναγνωρίζονται είναι:

μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

και πάγια εντολή

Το τραπεζικό αποδεικτικό θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του μισθώματος. Αντίθετα, χρήματα που δίνονται με μετρητά δε θα θεωρούνται αποδεκτή εξόφληση, ακόμη και αν έχουν παραληφθεί από τον ιδιοκτήτη.

Η νέα υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των μισθωμάτων. Περιλαμβάνει κύριες κατοικίες, φοιτητικές στέγες, επαγγελματικούς χώρους και κάθε άλλη μορφή μίσθωσης που υπάγεται στο ισχύον πλαίσιο.

Πληρωμές ενοικίων: Τι πρέπει να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ

Οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό, δηλαδή το IBAN, στον οποίο θα καταβάλλονται τα μισθώματα, μέσα από τις διαδικασίες που θα προβλέψει η ΑΑΔΕ.

Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη. Αν πρόκειται για κοινό λογαριασμό, ο ενοικιαστής θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας θα προβλέπεται δήλωση των αντίστοιχων λογαριασμών για κάθε συνιδιοκτήτη.

Η τεχνική αυτή προσαρμογή συνδέεται με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ, μέσω του οποίου επιδιώκεται καλύτερη αποτύπωση της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης ακινήτων, αλλά και η παρακολούθηση των μισθωτικών σχέσεων.

Οι κυρώσεις για ενοικιαστές, ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις

Η μη τήρηση της υποχρέωσης τραπεζικής πληρωμής φέρνει συνέπειες και για τις δύο πλευρές της μίσθωσης, αλλά και για τις επιχειρήσεις που μισθώνουν επαγγελματικά ακίνητα.

Για τους ενοικιαστές, η πληρωμή «στο χέρι» μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές που απαιτούν ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής. Στα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί περιλαμβάνεται και ο αποκλεισμός από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου, το οποίο μπορεί να φτάνει έως 800 ευρώ, με προσαυξήσεις για προστατευόμενα τέκνα.

Για τους ιδιοκτήτες, αν δεν αποδεικνύεται ότι τα ενοίκια πληρώθηκαν μέσω τραπεζικού συστήματος, προβλέπεται απώλεια φορολογικών ευεργετημάτων. Ειδικότερα, χάνεται η έκπτωση 5% επί των εισοδημάτων από μισθώματα ή, όπως περιγράφεται στα σχετικά στοιχεία, η αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που χορηγείται χωρίς δικαιολογητικά.

Για τις επιχειρήσεις, τα επαγγελματικά ενοίκια που δεν εξοφλούνται μέσω τράπεζας δε θα αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Ενοίκια: Tέλος η πληρωμή «στο χέρι» για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

Κεντρικός στόχος της ρύθμισης είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η καταγραφή της πραγματικής εικόνας στην αγορά ακινήτων. Το υπουργείο επιδιώκει να διασταυρώνει αυτόματα τις τραπεζικές συναλλαγές με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, ώστε να εντοπίζονται αδήλωτα ή υποδηλωμένα εισοδήματα από μισθώσεις.

Τα στοιχεία που επικαλείται η φορολογική διοίκηση δείχνουν μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δηλωθέντα ποσά και στα επίπεδα τιμών που καταγράφονται στην αγορά, ιδίως στα αστικά κέντρα. Το μέσο δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο κινείται στα 230-240 ευρώ, ένδειξη που ενισχύει την εκτίμηση ότι σημαντικό μέρος των πραγματικών μισθωμάτων δεν αποτυπώνεται πλήρως στις δηλώσεις.

Με βάση τις πρόσφατες φορολογικές δηλώσεις, περίπου 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζουν εισοδήματα από ενοίκια. Παράλληλα, το 87% των ιδιοκτητών, δηλαδή σχεδόν 9 στους 10, δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 850 ευρώ τον μήνα.

Μέχρι να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νέο καθεστώς, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καλούνται να οργανώσουν τον τρόπο πληρωμής, να ελέγξουν τους λογαριασμούς που θα χρησιμοποιούνται και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.