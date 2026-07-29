Επίδομα 150 ευρώ: Νέος γύρος πληρωμών – Ποιους αφορά

Μέχρι 31 Αυγούστου στους λογαριασμούς των δικαιούχων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δεύτερος κύκλος καταβολής του επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.
  • Δικαιούχοι είναι οι γονείς παιδιών που γεννήθηκαν από 1/1/2025 έως 31/7/2026.
  • Απαιτείται η έκδοση ΑΦΜ για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026 έως 10 Αυγούστου.
  • Η ενίσχυση είναι 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί, με συνολική καταβολή 300 ευρώ για δύο παιδιά και 450 ευρώ για τρία.
  • Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος καταβολής του επιδόματος, ύψους 150 ευρώ, για κάθε παιδί

Η νέα πληρωμή αφορά δικαιούχους που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη φάση καταβολής.

Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα το πάρουν έως 31 Αυγούστου

Συγκεκριμένα, στον δεύτερο κύκλο εντάσσονται οι γονείς των παιδιών που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση των στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις φορολογικές δηλώσεις και τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026, οι γονείς θα πρέπει να έχουν εκδώσει ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου και παράλληλα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι απαραίτητες φορολογικές διαδικασίες. 

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Επίδομα παιδιού: Το ποσό που θα καταβληθεί

Η έκτακτη ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αυτό σημαίνει ότι οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει συνολικά 300 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά το ποσό διαμορφώνεται στα 450 ευρώ. Αντίστοιχα, η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Επίδομα παιδιού: Πώς θα το λάβετε

Για την έκδοση ΑΦΜ στα νεογέννητα απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα με την οποία παρέχεται η συναίνεση για την έκδοσή του. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η αντιστοίχιση του ΑΦΜ με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Η καταβολή του ποσού θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. 

Τα στοιχεία αντλούνται από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) για την πίστωση των χρημάτων.

Το ποσό του επιδόματος είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Δε συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους δημόσιους φορείς, ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

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Τέλος, η συγκεκριμένη παροχή δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών ή προνοιακών επιδομάτων.

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