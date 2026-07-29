Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Θεοδότης μάρτυρος και Αγίου Καλλινίκου του Κίλικος.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 21 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Θεοδότη.

Η Αγία Θεοδότη

Η Αγία Θεοδότη

Η Θεοδότη έζησε τον 3ο αιώνα, επί βασιλείας Αλέξανδρου Σεβήρου. Μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού στην Άγκυρα της Μικράς Ασίας, επειδή αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη της

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη
  • Καλλίνικος, Καλλινίκης

 


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:25 και θα δύσει στις 20:37. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 12 λεπτά.

Σελήνη 14.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Τίγρης

Η Παγκόσμια Ημέρα Τίγρης καθιερώθηκε το 2010, με απόφαση της Συνάντησης Κορυφής για την Τίγρη που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη, υπό την αιγίδα του τότε πρωθυπουργού της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Τίγρης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουλίου, είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης, που απειλείται με αφανισμό.

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