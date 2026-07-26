Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Παρασκευής Οσιομάρτυρος, Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος και Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος.
Η Παρασκευή έζησε το πρώτο ήμισυ του 2ου αιώνα στη Ρώμη. Οι γονείς της ονομάζονταν Αγάθων και Πολιτεία και ήταν χριστιανοί. Γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή, απ’ όπου και το όνομά της, και ανατράφηκε χριστιανοπρεπώς.
Μετά το θάνατο τον γονέων της μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς κι έγινε μοναχή. Συνελήφθη επί αυτοκράτορος Αντωνίνου Πίου (138-161), επειδή διέτρεχε τη Ρώμη και τα γύρω χωριά, κηρύττοντας το λόγο του Θεού. Βασανίστηκε άγρια για να αποκηρύξει την πίστη της και όταν το αρνήθηκε, αποκεφαλίστηκε.
Η λαϊκή παράδοση θεωρεί ότι η Αγία Παρασκευή θεραπεύει τις οφθαλμικές νόσους, γι’ αυτό έχει ανακηρυχθεί από τους οπτικούς ως προστάτιδα Αγία του επαγγελματικού τους κλάδου. Παλαιότερα πιστευόταν ότι αποτρέπει την πανώλη και τη χολέρα.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Ερμόλαος
- Ερμολία, Λία
- Παρασκευάς, Πάρης, Πάρις
- Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Πάρις, Βίβιαν,
- Έρση
- Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:23 και θα δύσει στις 20:40. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 17 λεπτά.
Σελήνη 11.8 ημερώνΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.