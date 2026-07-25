Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Στόχος Ο Ντογιάκος

Στη σύλληψη ενός άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, προχώρησαν το Σάββατο 25 Ιουλίου οι αστυνομικές αρχές στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, ο άνδρας φέρεται να προετοίμαζε επίθεση με στόχο το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Οι Αρχές εξετάζουν, μάλιστα, το ενδεχόμενο πίσω από το σχέδιο να βρίσκεται κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI». Οι αστυνομικοί φέρονται να γνώριζαν ότι ο ύποπτος επρόκειτο να παραλάβει χειροβομβίδα και τον έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση.

Συνελήφθη μετά την παραλαβή της χειροβομβίδας

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του και επενέβησαν μόλις η χειροβομβίδα πέρασε στα χέρια του. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, χωρίς να προλάβει να προχωρήσει στην ενέργεια που, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρεται να σχεδίαζε.

Οι πρώτες αναφορές τοποθετούν την παραλαβή της χειροβομβίδας σε περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, ενώ ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο συγκεκριμένα για τη Γλυφάδα. Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής επισήμως το ακριβές σημείο και όλες τις συνθήκες της αστυνομικής επιχείρησης.

Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα πρόσωπο, ελληνικής καταγωγής, το οποίο φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον συλληφθέντα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή του όπλου και να εξακριβώσουν από πού προήλθε, ποιος το προμήθευσε και ποιος έδωσε την τελική εντολή για την παραλαβή του.

Είχαν προειδοποιήσει τον Ισίδωρο Ντογιάκο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές είχαν ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη τον Ισίδωρο Ντογιάκο ότι υπήρχαν στοιχεία για πιθανό χτύπημα στο σπίτι του. Για λόγους ασφαλείας, φέρονται να του είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί προσωρινά από την κατοικία του.

Παρότι οι έως τώρα πληροφορίες δείχνουν ως πιθανό στόχο τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Αρχικά εξετάστηκαν και άλλες κατοικίες δικαστικών λειτουργών, καθώς οι αστυνομικοί δεν είχαν πλήρη εικόνα για το πρόσωπο εναντίον του οποίου σχεδιαζόταν η επίθεση. Για τον ίδιο λόγο, φέρεται να ζητήθηκε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε περίπου 15 σπίτια.

Στο μικροσκόπιο εντολές από τις φυλακές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι ερευνητές στην πληροφορία ότι με την υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται άτομο που βρίσκεται έγκλειστο σε φυλακή. Το πρόσωπο αυτό φέρεται να είχε επικοινωνία με τον συλληφθέντα και να έδινε οδηγίες για την επίθεση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επικοινωνίες, συναντήσεις και πιθανές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πίσω από το σχέδιο βρίσκεται οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο. Παράλληλα, αναζητούν τον άνδρα που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα, καθώς η κατάθεσή του θεωρείται κρίσιμη για να αποκαλυφθεί ποιος οργάνωσε το σχέδιο και ποιο ήταν το κίνητρο.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία για τις κατηγορίες που θα αντιμετωπίσει ο συλληφθείς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που εξετάζονται.