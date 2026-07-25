Γιώργος Ευγενίδης: Στο Προεδρικό Μέγαρο με τη σύντροφό του

Η Ελίνα Σουρνοπούλου έκλεψε τις εντυπώσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.07.26 , 17:32 Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας
25.07.26 , 17:26 Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
25.07.26 , 17:20 Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες
25.07.26 , 16:52 Νίνα Λοτσάρη: «Δε μεγαλώνω, αναβαθμίζομαι!» - Το μήνυμα για τα γενέθλιά της
25.07.26 , 16:25 Συνδρομή εναέριων μέσων της Ελλάδας στην Ισπανία - Αναχώρησαν τα 2 Canadair
25.07.26 , 16:18 Φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
25.07.26 , 16:14 Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Είχε στόχο το σπίτι του Ντογιάκου
25.07.26 , 16:00 Denim Shorts: Αυτό είναι το πιο cool κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας
25.07.26 , 15:51 Γιώργος Ευγενίδης: Στο Προεδρικό Μέγαρο με τη σύντροφό του
25.07.26 , 15:50 Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του
25.07.26 , 15:27 Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;
25.07.26 , 15:05 Ελλάδα - Ιταλία 10-9: Η «Γαλανόλευκη» πηγαίνει για χρυσό στο πόλο!
25.07.26 , 14:53 Σούπερ μάρκετ: Τη Δευτέρα οι προτάσεις για μειώσεις τιμών έως 20%
25.07.26 , 14:14 Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη
25.07.26 , 14:12 Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του
Γιώργος Ευγενίδης: Στο Προεδρικό Μέγαρο με τη σύντροφό του
Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος στο διαμέρισμά του
Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες
Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη
Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Είχε στόχο το σπίτι του Ντογιάκου
Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Γιώργου Ευγενίδη για τη σύντροφό του /Πηγή Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο παρευρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο παρουσιαστής του Μεσημεριανού Δελτίου του Star και πολιτικός αναλυτής Γιώργος Ευγενίδης, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Ελίνα Σουρνοπούλου

Γιώργος Ευγενίδης: Η εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ελίνα

Το ζευγάρι τράβηξε τα βλέμματα, καθώς πραγματοποιεί εξαιρετικά σπάνια κοινές δημόσιες εμφανίσεις, με τη σύντροφο του δημοσιογράφου να κλέβει τις εντυπώσεις με το black & white look της. 

Γιώργος Ευγενίδης: Στο Προεδρικό Μέγαρο με τη σύντροφό του

Ο Γιώργος Ευγενίδης και η Ελίνα Σουρνοπούλου, η οποία εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός, είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια. Για μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρούσαν σχέση από απόσταση, καθώς εκείνη ζούσε κι εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, με την Ελίνα να μετακομίζει στην Αθήνα, όπου πλέον συγκατοικούν.

Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία

Όπως έχει αναφέρει κατά το παρελθόν ο δημοσιογράφος, οι δυο τους προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή προστατευμένη και μακριά από την περιττή δημοσιότητα, γι' αυτό κι αποφεύγουν τις συχνές κοσμικές εμφανίσεις.

Η παρουσία τους στο Προεδρικό Μέγαρο αποτέλεσε μια από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, αποδεικνύοντας πως παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα αλλά και χαμηλών τόνων ζευγάρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
 |
ΕΛΙΝΑ ΣΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας
Νίνα Λοτσάρη
Celebrities & Gossip Νεα
Νίνα Λοτσάρη: «Δε μεγαλώνω, αναβαθμίζομαι!» - Το μήνυμα για τα γενέθλιά της
Άννα Φόνσου
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;
Μαρία Μπεκατώρου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
Προεδρικό Μέγαρο
Celebrities & Gossip Νεα
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Τζον Μπον Τζόβι
Celebrities & Gossip Νεα
Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε τη συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας
Γρηγόρης Γκουντάρας - Ναταλί Κάκκαβα
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές της Ναταλί Κάκκαβα για τα γενέθλιά του
Εβίτα Αγαΐτση
Celebrities & Gossip Νεα
Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
Έλλη Κοκκίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Έλλη Κοκκίνου: Πιο όμορφη από ποτέ στα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top