Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Γιώργου Ευγενίδη για τη σύντροφό του /Πηγή Happy Day

Στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο παρευρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο παρουσιαστής του Μεσημεριανού Δελτίου του Star και πολιτικός αναλυτής Γιώργος Ευγενίδης, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Ελίνα Σουρνοπούλου.

Το ζευγάρι τράβηξε τα βλέμματα, καθώς πραγματοποιεί εξαιρετικά σπάνια κοινές δημόσιες εμφανίσεις, με τη σύντροφο του δημοσιογράφου να κλέβει τις εντυπώσεις με το black & white look της.

Ο Γιώργος Ευγενίδης και η Ελίνα Σουρνοπούλου, η οποία εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός, είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια. Για μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρούσαν σχέση από απόσταση, καθώς εκείνη ζούσε κι εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, με την Ελίνα να μετακομίζει στην Αθήνα, όπου πλέον συγκατοικούν.

Όπως έχει αναφέρει κατά το παρελθόν ο δημοσιογράφος, οι δυο τους προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή προστατευμένη και μακριά από την περιττή δημοσιότητα, γι' αυτό κι αποφεύγουν τις συχνές κοσμικές εμφανίσεις.

Η παρουσία τους στο Προεδρικό Μέγαρο αποτέλεσε μια από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, αποδεικνύοντας πως παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα αλλά και χαμηλών τόνων ζευγάρια.