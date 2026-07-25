Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Γρηγόρης Γκουντάρας, με τη Ναταλί Κάκκαβα να του στέλνει δημόσια τις ευχές της μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Η σύζυγός του επέλεξε να συνοδεύσει τη μέρα με ένα προσωπικό μήνυμα, αναφερόμενη στη σχέση τους και στην κοινή τους διαδρομή.

Στο μήνυμά της προς τον Γρηγόρη Γκουντάρα, η Ναταλί Κάκκαβα έγραψε: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου… Κάθε χρόνος που περνάει είναι μια ακόμη ευλογία, γιατί σε έχουμε στη ζωή μας. Είσαι ο άνθρωπός μου, ο άντρας μου, η μεγάλη μου αγάπη, το στήριγμά μου στις χαρές και στις δυσκολίες».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, για κάθε στιγμή, για κάθε χαμόγελο, για κάθε μάχη που δώσαμε χέρι χέρι. Εύχομαι ο δρόμος της ζωής μας να συνεχίσει να είναι κοινός, γεμάτος υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές, μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Σε λατρεύω, σήμερα περισσότερο από χθες και λιγότερο από αύριο. Χρόνια πολλά, καρδιά μου!».

Η ανάρτηση της Ναταλί Κάκκαβα

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε ανήμερα των γενεθλίων του παρουσιαστή και αποτέλεσε μια δημόσια αφιέρωση της Ναταλί Κάκκαβα προς τον σύζυγό της. Στο κείμενό της ξεχώρισαν οι αναφορές στη συντροφικότητα, στις κοινές εμπειρίες και στη στήριξη που, όπως ανέφερε, έχουν προσφέρει ο ένας στον άλλον.

Με το συγκεκριμένο μήνυμα, η Ναταλί Κάκκαβα επέλεξε να εκφράσει ανοιχτά την αγάπη και την εκτίμησή της προς τον Γρηγόρη Γκουντάρα, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του.