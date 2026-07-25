Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές της Ναταλί Κάκκαβα για τα γενέθλιά του

«Σ’ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, για κάθε στιγμή, για κάθε χαμό»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.07.26 , 12:00 Tα ζώδια που ερωτεύονται λάθος ανθρώπους
25.07.26 , 11:58 Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές της Ναταλί Κάκκαβα για τα γενέθλιά του
25.07.26 , 11:22 Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
25.07.26 , 10:45 Έλλη Κοκκίνου: Πιο όμορφη από ποτέ στα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
25.07.26 , 10:00 Συνταγή για μία τέλεια καλοκαιρινή μακαρονοσαλάτα!
25.07.26 , 09:55 Βάσεις 2026: Οι σχολές με τις περισσότερες προτιμήσεις ως πρώτη επιλογή
25.07.26 , 09:35 Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν 2 πυραύλους των Χούθι
25.07.26 , 09:05 Audi: Αναβαθμίζει το Q3 για το 2027
25.07.26 , 09:03 Πύρρος Δήμας: Τα χρυσά μετάλλια, η απώλεια και ο νέος έρωτας
25.07.26 , 08:53 Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία με μπουρίνια - Οι 6 περιοχές σε Red Code
25.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιουλίου
24.07.26 , 23:00 Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
24.07.26 , 22:36 Κρήτη: Oι υποθέσεις που «καίνε» τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο
24.07.26 , 22:09 Γιώργος Μυλωνάκης: Στο «σκαμνί» δύο άτομα για την υπόθεση «Σάντη»
24.07.26 , 22:00 First Dates: Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που της είπε για τα... μάτια της!
Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία με μπουρίνια - Οι 6 περιοχές σε Red Code
Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
Καλοκαίρι στο βουνό: 4+1 προορισμοί για διακοπές σε ορεινούς προορισμούς
Έλλη Κοκκίνου: Πιο όμορφη από ποτέ στα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιουλίου
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ρομαντική απόδραση στη Μύκονο
Γιώργος Μυλωνάκης: Στο «σκαμνί» δύο άτομα για την υπόθεση «Σάντη»
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Πύρρος Δήμας: Τα χρυσά μετάλλια, η απώλεια και ο νέος έρωτας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Γκουντάρας - Ναταλί Κάκκαβα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Γκουντάρας γιορτάζει τα γενέθλιά του σήμερα.
  • Η Ναταλί Κάκκαβα του έστειλε δημόσιες ευχές μέσω Instagram.
  • Στο μήνυμά της, αναφέρεται στη σχέση τους και την κοινή τους πορεία.
  • Εκφράζει την αγάπη και την εκτίμησή της, ευχόμενη υγεία και όμορφες στιγμές.
  • Η ανάρτηση τονίζει τη στήριξη και τις κοινές εμπειρίες τους.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Γρηγόρης Γκουντάρας, με τη Ναταλί Κάκκαβα να του στέλνει δημόσια τις ευχές της μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Η σύζυγός του επέλεξε να συνοδεύσει τη μέρα με ένα προσωπικό μήνυμα, αναφερόμενη στη σχέση τους και στην κοινή τους διαδρομή.

Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές της Ναταλί Κάκκαβα για τα γενέθλιά του

Στο μήνυμά της προς τον Γρηγόρη Γκουντάρα, η Ναταλί Κάκκαβα έγραψε: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου… Κάθε χρόνος που περνάει είναι μια ακόμη ευλογία, γιατί σε έχουμε στη ζωή μας. Είσαι ο άνθρωπός μου, ο άντρας μου, η μεγάλη μου αγάπη, το στήριγμά μου στις χαρές και στις δυσκολίες».

Γκουντάρας- Kάκκαβα: Το σπάνιο βίντεο από τον γάμο τους

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, για κάθε στιγμή, για κάθε χαμόγελο, για κάθε μάχη που δώσαμε χέρι χέρι. Εύχομαι ο δρόμος της ζωής μας να συνεχίσει να είναι κοινός, γεμάτος υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές, μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Σε λατρεύω, σήμερα περισσότερο από χθες και λιγότερο από αύριο. Χρόνια πολλά, καρδιά μου!».

Η ανάρτηση της Ναταλί Κάκκαβα

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε ανήμερα των γενεθλίων του παρουσιαστή και αποτέλεσε μια δημόσια αφιέρωση της Ναταλί Κάκκαβα προς τον σύζυγό της. Στο κείμενό της ξεχώρισαν οι αναφορές στη συντροφικότητα, στις κοινές εμπειρίες και στη στήριξη που, όπως ανέφερε, έχουν προσφέρει ο ένας στον άλλον. 

Γκουντάρας: Αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η σχέση του με την Κάκκαβα

Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές της Ναταλί Κάκκαβα για τα γενέθλιά του

Με το συγκεκριμένο μήνυμα, η Ναταλί Κάκκαβα επέλεξε να εκφράσει ανοιχτά την αγάπη και την εκτίμησή της προς τον Γρηγόρη Γκουντάρα, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
 |
ΝΑΤΑΛΙ ΚΑΚΚΑΒΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εβίτα Αγαΐτση
Celebrities & Gossip Νεα
Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
Έλλη Κοκκίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Έλλη Κοκκίνου: Πιο όμορφη από ποτέ στα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
Χατζηγιάννης: Αποκάλυψε Την Περιπέτεια Με Την Υγεία Του
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία του
Ηλιάνα Μαυρομάτη
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ηλικία, οι διάσημοι γονείς, η σχέση με γνωστό ηθοποιό
Έλενη Φουρέιρα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Στιγμές ξεγνοιασιάς με τους άντρες της ζωής της
Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε Πρόωρα Συναυλία
Celebrities & Gossip Νεα
Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος υγείας
Κατερίνα Παπουτσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Kατερίνα Παπουτσάκη σε ηλικία 19 ετών στο «Κωνσταντίνου και Ελένης»
Γιώτα Βοζίκη: «Κοιμήθηκα Στο Τιμόνι – Ήμουν Σε Καροτσάκι»
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώτα Βοζίκη: «Κοιμήθηκα στο τιμόνι – Ήμουν τέσσερις μήνες σε καροτσάκι»
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top