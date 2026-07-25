Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν 2 πυραύλους των Χούθι

Η επίθεση στόχευε εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: unsplash

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη.
  • Η επίθεση στόχευε σε σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού.
  • Η ελληνική δύναμη συμμετέχει στην διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept».
  • Η αποστολή της ελληνικής πυροβολαρχίας συνεχίζεται κανονικά.

Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε, σήμερα, Σάββατο στις 07:15 ώρα Ελλάδας, δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.

Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πυροβολαρχία συμμετέχει στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η ελληνική πυροβολαρχία συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

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