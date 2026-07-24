Δύο σοβαρές κακουργηματικές διώξεις άσκησαν οι κυπριακές Αρχές με φόντο τη λεγόμενη υπόθεση «Σάντη», στην οποία είχε εμπλακεί και το όνομα του Γιώργου Μυλωνάκη, λίγες εβδομάδες πριν από τη μεγάλη δοκιμασία με την υγεία του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου καταχώρισε ποινική υπόθεση με 101 κατηγορίες, που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία, κυκλοφορία ψευδών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση.

Η μία υπόθεση αφορά τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη και η άλλη το πρόσωπο που αναφέρεται ως «Σάντη».

Σε αυτή την περίεργη υπόθεση είχε αναφερθεί και το όνομα του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευσή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιοι επιχείρησαν να τον εμπλέξουν, κατασκευάζοντας, σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί, διαλόγους και ηχητικά ντοκουμέντα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Μυλωνάκης είχε τότε προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να του προκάλεσε έντονη πίεση και να επιβάρυνε την κατάσταση της υγείας του.

Σήμερα, έχοντας πλέον ξεπεράσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, βλέπει όσους ενεπλάκησαν στην υπόθεση και συνέδεσαν το όνομά του με αυτή να αντιμετωπίζουν πλέον βαρύτατες κατηγορίες.

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