Γιώργος Μυλωνάκης: Στο «σκαμνί» δύο άτομα για την υπόθεση «Σάντη»

Βαριές διώξεις στην Κύπρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άτομα διώκονται ποινικά στην Κύπρο για την υπόθεση «Σάντη», που σχετίζεται με τον Γιώργο Μυλωνάκη.
  • Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει καταχωρίσει 101 κατηγορίες, περιλαμβάνοντας πλαστογραφία και δημοσίευση ψευδών ειδήσεων.
  • Ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης και το πρόσωπο «Σάντη» είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
  • Ο Μυλωνάκης είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη λόγω κατασκευασμένων διαλόγων και ηχητικών ντοκουμέντων.
  • Η υπόθεση επιβάρυνε την υγεία του Μυλωνάκη, ο οποίος πλέον έχει ξεπεράσει την κρίση του.

Δύο σοβαρές κακουργηματικές διώξεις άσκησαν οι κυπριακές Αρχές με φόντο τη λεγόμενη υπόθεση «Σάντη», στην οποία είχε εμπλακεί και το όνομα του Γιώργου Μυλωνάκη, λίγες εβδομάδες πριν από τη μεγάλη δοκιμασία με την υγεία του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου καταχώρισε ποινική υπόθεση με 101 κατηγορίες, που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία, κυκλοφορία ψευδών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση.

Η μία υπόθεση αφορά τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη και η άλλη το πρόσωπο που αναφέρεται ως «Σάντη».

Σε αυτή την περίεργη υπόθεση είχε αναφερθεί και το όνομα του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη, λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευσή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιοι επιχείρησαν να τον εμπλέξουν, κατασκευάζοντας, σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί, διαλόγους και ηχητικά ντοκουμέντα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Γιώργος Μυλωνάκης: Στο «σκαμνί» δύο άτομα για την υπόθεση «Σάντη»

Ο κ. Μυλωνάκης είχε τότε προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να του προκάλεσε έντονη πίεση και να επιβάρυνε την κατάσταση της υγείας του.

Σήμερα, έχοντας πλέον ξεπεράσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, βλέπει όσους ενεπλάκησαν στην υπόθεση και συνέδεσαν το όνομά του με αυτή να αντιμετωπίζουν πλέον βαρύτατες κατηγορίες.

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