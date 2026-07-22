Δύο πυροσβέστες νεκροί στη Γαλλία σε κατάσβεση πυρκαγιάς

Τεράστια φωτιά στην Ισπανία έκαψε πάνω από 320.000 στρέμματα

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Πηγή: ΑΜΠΕ, Photos Manon Cruz/Reuters Pool via AP, AP/ Manu Fernandez
Φωτιές σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία (βίντεο STAR)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν στη Γαλλία κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στη νότια περιφέρεια Ζιρόντ.
  • Στην Ισπανία, η χειρότερη δασική πυρκαγιά του έτους έχει κάψει 320.000 στρέμματα στην Γκουανταλαχάρα, με 22 μεγάλες πυρκαγιές να έχουν ξεσπάσει φέτος.
  • Η Ευρώπη βιώνει τρία διαδοχικά κύματα καύσωνα, με χιλιάδες υπερβάλλοντες θανάτους από τον Μάιο έως τον Ιούνιο.
  • Ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός στην Ισπανία, με προειδοποιήσεις για προσοχή λόγω καύσωνα και αφρικανικής σκόνης.
  • Στη Γαλλία, 1.100 πυροσβέστες επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά Βαρ, με 400 κατοίκους να έχουν εκκενώσει τις εστίες τους.

Πυροσβέστες μάχονταν σήμερα να κατασβέσουν πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία, ενώ ο κίνδυνος να ξεσπάσουν νέες είναι πολύ υψηλός στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας παρόλο που η εικόνα είναι καλύτερη στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην κεντρική επαρχία Γκουανταλαχάρα.

Νέο καύσωνα περιμένει η Γαλλία 

Στη Γαλλία, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους καθώς το πυροσβεστικό τους όχημα εγκλωβίστηκε στις φλόγες στη νότια περιφέρεια Ζιρόντ. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν το ψήσιμο στο ύπαιθρο σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον καύσωνα, τονίζοντας ότι εννέα από τις 10 δασικές πυρκαγιές ξεσπούν, από λάθος ή όχι, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει την ένταση των κυμάτων καύσωνα και ξηρασίας καθώς και των δασικών πυρκαγιών και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ξαφνικές, καταστροφικές καταιγίδες.

Από τις αρχές του χρόνου, η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει βιώσει τρία, ουσιαστικά διαδοχικά, κύματα ασφυκτικού καύσωνα. Η υπερβολική ζέστη έχει θεωρηθεί υπεύθυνη για χιλιάδες υπερβάλλοντες θανάτους την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Το Reuters Climate Monitor, ένα διαδραστικό εργαλείο που προσφέρει στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, έδειξε ότι η μέση υψηλή θερμοκρασία στη δυτική Ευρώπη προβλέπεται να είναι 26,6 βαθμοί Κελσίου, που είναι κατά 3 βαθμοί πάνω από τη φυσιολογική υψηλή τιμή για τις 22 Ιουλίου την περίοδο 1961-1990.

 

Τεράστια πυρκαγιά στην Ισπανία 

Η χειρότερη δασική πυρκαγιά της Ισπανίας από τις αρχές του έτους έχει κάψει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 320.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Γκουανταλαχάρα. Χθες, η εικόνα της άρχισε να σταθεροποιείται αφότου οι αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην εκκένωση 34 κοινοτήτων και να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα για 14 άλλες.

Φωτιές στην Ισπανία

Φωτιές στην Ισπανία

Φωτιές στην Ισπανία

Φωτιές στην Ισπανία (AP/Manu Fernandez)  

Η πυροσβεστική υπηρεσία INFOCAM στη Καστίγια-Λα Μάντσα ανακοίνωσε ότι δόθηκε η άδεια στους κατοίκους πέντε χωριών να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αν και συνεχίζουν να ισχύουν άλλοι περιορισμοί. Επισκεπτόμενος την περιοχή σήμερα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι στην Ισπανία έχουν ήδη ξεσπάσει 22 μεγάλες δασικές πυρκαγιές φέτος και περισσότερα από 1.000.000 στρέμματα έχουν καεί σε όλη τη χώρα. «Για να το βάλουμε αυτό στις σωστές του διαστάσεις, είναι ο ετήσιος μέσος όρος που βίωσε η Ισπανία την περασμένη δεκαετία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αποτροπή των πυρκαγιών.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET δήλωσε ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει «πολύ υψηλός ή ακραίος» στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ισπανίας και των Βαλεαρίδων Νήσων και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες. Κάλεσε τους πολίτες να «επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή» καθώς το κύμα καύσωνα που είναι σε εξέλιξη συνδυάζεται με αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα.

Από μεθαύριο Παρασκευή αναμένεται υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ωστόσο η ανάπαυλα θα είναι σύντομη. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να αυξηθούν και πάλι από την Κυριακή, και η έντονη ζέστη θα επιτρέψει στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

 

Πυρκαγιές στη Γαλλία 
 

Στη Γαλλία, η υποχώρηση της θερμοκρασίας και η σχετική εξασθένιση των ανέμων βοήθησαν στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς που έχει κάψει 25.000 στρέμματα στη νοτιοανατολική περιοχή Βαρ, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια και αναγκάζοντας 400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στις 7 το πρωί, πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν και πάλι τις ρίψεις νερού στη δασική πυρκαγιά Βαρ, που μαίνεται.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Περίπου 1.100 πυροσβέστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC εκπρόσωπος των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στη Βαρ. Η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο αλλά οι άνεμοι αναμένεται να είναι «πιο ευνοϊκοί» σήμερα, δήλωσε ο ίδιος.

Ο νομάρχης Σιμόν Μπαμπρ δήλωσε ότι απαγορεύεται το ψήσιμο σε υπαίθριους χώρους, ενώ κάλεσε τις δημοτικές αρχές να ακυρώσουν τις όποιες προγραμματισμένες εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα.
 

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