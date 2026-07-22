Nissan: Σαρώνει στις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων

Καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη

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Nissan: Σαρώνει στις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων
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Η Nissan συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, ξεπερνώντας το ορόσημο των 1,25 εκατομμυρίων εξηλεκτρισμένων οχημάτων που έχουν διατεθεί στην Ευρώπη από το 2010 μέχρι και σήμερα. Από αυτά, σχεδόν 350.000 είναι αμιγώς ηλεκτρικά, επιβεβαιώνοντας την πολυετή εμπειρία και τον πρωτοποριακό ρόλο της μάρκας στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης, ήδη από την παρουσίαση του Nissan LEAF το 2010.

Nissan: Σαρώνει στις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων

Σήμερα, η Nissan διαθέτει την πληρέστερη ευρωπαϊκή γκάμα εξηλεκτρισμένων μοντέλων στην ιστορία της, προσφέροντας πλήθος επιλογών στους πελάτες. Η ολοκληρωμένη αυτή γκάμα πλέον περιλαμβάνει και το All-new MICRA, το νέο LEAF τρίτης γενιάς, το Qashqai και το νέο X-Trail με την αποκλειστική τεχνολογία e-POWER της Nissan, καθώς και το ανανεωμένο Ariya, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και τρόπων μετακίνησης.

Nissan: Σαρώνει στις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων

Τα νέα μοντέλα παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση στη Βαρκελώνη, όπου εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού ειδικού Τύπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις διαφορετικές εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες της Nissan και τον τρόπο με τον οποίο αυτές ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και τον τρόπο ζωής των οδηγών.

Nissan: Σαρώνει στις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων

Η Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product & Services Planning της Nissan AMIEO, δήλωσε: «Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να προσφέρουμε εξηλεκτρισμένες επιλογές που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη.Κάθε οδηγός προσεγγίζει την ηλεκτροκίνηση με διαφορετικό τρόπο. Για να καλύψουμε αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις, από τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη έως τα μεγάλα ταξίδια, επενδύουμε σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που προσφέρουν την ευελιξία που αναζητούν οι πελάτες μας.

Nissan: Σαρώνει στις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων

Είτε πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, είτε για τη μοναδική τεχνολογία e-POWER της Nissan ή για κάποιο από τα υβριδικά μας μοντέλα, στόχος μας είναι να δίνουμε στους πελάτες μας την ελευθερία να επιλέξουν το όχημα που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής τους.»

Nissan: Σαρώνει στις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων

Η εξηλεκτρισμένη γκάμα της Nissan θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με την παρουσίαση ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου κατηγορίας Α μέσα στο 2026, καθώς και του νέου Juke EV στις αρχές του 2027.Με μια ολοένα και πιο διευρυμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων μοντέλων, που περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικές, e-POWER και υβριδικές επιλογές, η Nissan δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν την τεχνολογία που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση του μέλλοντος της κινητικότητας στην Ευρώπη.

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