Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Διπλή βράβευση

Βραβεύτηκε με τα Gold & Silver Award στα Cloud & SaaS Awards 2026

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Όμιλος Σαρακάκη: Gold & Silver Award στα Cloud& SaaS Awards 2026
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Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ενημερώνει ότι κατέκτησε 2 βραβεία στα Cloud & SaaS Awards 2026. Συγκεκριμένα οι κοινές συμμετοχές με τον συνεργάτη BEWISE, που στέφθηκαν με επιτυχία στα Cloud & SaaS Awards 2026 είναι οι: GOLD AWARD - BEWISE - Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην κατηγορία 1.4 SaaS Product / Project for Business Intelligence & Analytics    
H BEWISE γεφυρώνει το Microsoft Fabric με την επιχειρηματική αξία, για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη.  SILVER AWARD - BEWISE - Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην κατηγορία 2.8 Automotive & Logistics  H BEWISE «οδηγός» του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη προς την επιτυχία και την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων

Όμιλος Σαρακάκη: Gold & Silver Award στα Cloud& SaaS Awards 2026  
Στην τελετή βράβευσης των νικητών που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, τα βραβεία παρέλαβαν για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη οι: • Αλέξανδρος Ζούκος, Business Intelligence, Digital Solutions & Business Transformation Manager • Μιχάλης Μπελιάς, Business Analytics & Data Science Supervisor

Η διπλή βράβευση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στα Cloud & SaaS Awards 2026 αναδεικνύει την επιτυχημένη και σταθερή πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών με ασφάλεια, υπευθυνότητα και όραμα και με στόχο την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας  την αύξηση της παραγωγικότητάς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας.

 

 

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