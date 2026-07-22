Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών

Μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές εμφανίσεις της Μαίρης Λίντα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Φτωχότερο είναι από σήμερα το ελληνικό πεντάγραμμο, καθώς η Μαίρη Λίντα, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του λαϊκού μας τραγουδιού, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Με το αστείρευτο ταμπεραμέντο, το αξεπέραστο στυλ και τις μοναδικές ερμηνείες της, η σπουδαία ερμηνεύτρια σφράγισε μια για πάντα τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής μουσικής.

Μαίρη Λίντα: Σίγησε στα 90 της χρόνια η σπουδαία λαϊκή φωνή / NDP Photo Agency

Από τα ταλέντα του Λάσκου... στον Λευκό Οίκο!

Τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος τα έκανε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν ξεχώρισε μέσα από τα περίφημα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, για να ακολουθήσουν εμφανίσεις σε δημοφιλή βαριετέ της εποχής.

Ωστόσο, η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη έμελλε να αλλάξει για πάντα την πορεία της. Μαζί δεν έγραψαν απλώς ιστορία ως ένα από τα πιο θρυλικά καλλιτεχνικά ζευγάρια των ’60s, αλλά έζησαν κι έναν μεγάλο έρωτα, ενώ πρωταγωνίστησαν μαζί και σε αγαπημένες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Το πρώτο βήμα: Ντεμπούτο στη δισκογραφία έκανε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη.

Η μεγάλη νίκη: Το 1961 σάρωσε το Α' Βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το διαχρονικό «Απαγωγή».

Το live στον Λευκό Οίκο: Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας τους στην Αμερική, το θρυλικό δίδυμο αποθεώθηκε τραγουδώντας στον Λευκό Οίκο για τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον.

Ανάμεσα στους φανατικούς θαυμαστές της Μαίρης Λίντα και του Μανώλη Χιώτη συγκαταλέγονταν παγκόσμιοι σταρ, όπως ο Άντονι Πέρκινς αλλά και η ντίβα της όπερας, Μαρία Κάλλας!

Η Μαίρη Λίντα στην παρουσίαση του cd της με τίλτο, «Μαίρη Λίντα-60 Χρόνια», που είναι ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία της στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού / NDP Photo Agency

Μια σπουδαία διαδρομή & οι συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα

Στην πολυετή καριέρα της συνεργάστηκε με τους κορυφαίους των κορυφαίων -από τον Μίκη Θεοδωράκη μέχρι τον Μάνο Χατζιδάκι. Παράλληλα, αποτέλεσε τεράστια πηγή έμπνευσης για τις μεταγενέστερες γενιές τραγουδιστριών. Μεγάλες κυρίες της μουσικής, όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Γλυκερία, η Δήμητρα Γαλάνη και η Κωνσταντίνα, επηρεάστηκαν βαθιά από την ερμηνευτική της σφραγίδα, ενώ με πολλές από αυτές μοιράστηκε και τη σκηνή.

Οι τελευταίες αποθεωτικές εμφανίσεις

Αν και με τα χρόνια επιγύρισε σε πιο ήρεμους ρυθμούς μακριά από τη νύχτα, κάθε της εμφάνιση αποτελούσε γεγονός:

1996-1997: Στο πλευρό της Χαρούλας Αλεξίου στο «Νεφέλη».

2002-2003: Μαζί με τη Γλυκερία στο «Χάραμα».

2011-2012: Η μεγάλη συνάντηση με την Άννα Βίσση στο Rex, όπου το κοινό την αποθέωσε όρθιο.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η αγαπημένη τραγουδίστρια διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών. Την είδηση της απώλειάς της έκανε γνωστή μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο Σπύρος Σίγουρος, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τη λάτρεψε.

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Η Μαίρη Λίντα «έφυγε», όμως η φωνή και το χαμόγελό της θα μένουν για πάντα ανεξίτηλα στη μνήμη μας.