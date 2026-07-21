Στην αρχοντική Ύδρα επέλεξε να περάσει τις πρώτες ημέρες των καλοκαιρινών της διακοπών η Αναστασία Γιάμαλη, αμέσως μετά το φινάλε μιας γεμάτης κι απαιτητικής τηλεοπτικής χρονιάς.

Η δημοσιογράφος άφησε για λίγο πίσω της τους εντατικούς ρυθμούς της επικαιρότητας, προκειμένου να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες της.

Η Αναστασία Γιάμαλη λατρεύει τη μητέρα της και δεν το κρύβει! /Φωτογραφία Instagram

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, μοιράστηκε με τους followers της όμορφες στιγμές από το νησί. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν οι φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στη μητέρα της, με την εντυπωσιακή τους ομοιότητα να τραβάει αμέσως την προσοχή.

Η ανάρτηση της Αναστασίας Γιάμαλη

Παράλληλα, το καλοκαιρινό της άλμπουμ περιελάμβανε κι αποσπάσματα από τη συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου, η οποία βρέθηκε στο νησί για live εμφάνιση. Οι δύο γυναίκες συνδέονται άλλωστε με μια βαθιά, πολυετή φιλία και στηρίζουν σταθερά η μία την άλλη σε κάθε τους βήμα.

Η Αναστασία Γιάμαλη με την... κολλητή της, Νατάσσα Μποφίλιου /Φωτογραφία Instagram

Αυτές οι στιγμές χαλάρωσης αποτελούν μόνο ένα σύντομο διάλειμμα, καθώς το τηλεοπτικό μέλλον της δημοσιογράφου είναι ήδη δρομολογημένο. Η Αναστασία Γιάμαλη συνεχίζει κανονικά την πετυχημένη της πορεία στο Mega, καθώς η ενημερωτική εκπομπή Εξελίξεις Τώρα έχει λάβει το «πράσινο φως» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Έτσι, θα επιστρέψει στο σταθερό της ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό κάθε Σαββατοκύριακο στο απογευματινό πρόγραμμα του σταθμού.