Νέες εικόνες από τις καλοκαιρινές της στιγμές στη Μεσσηνία ανάρτησε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας φωτογραφίες από την παραλία αλλά και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός πέρασε χρόνο δίπλα στη θάλασσα μαζί με τον Φάνη Μπότση, με τις φωτογραφίες να τη δείχνουν άλλοτε να ποζάρει φορώντας μαύρο μαγιό κι άλλοτε με πολύχρωμο παρεό. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε και μια ασπρόμαυρη εικόνα, όπου ο σύζυγός της σκύβει προς το μέρος της και τη φιλά.

Μεσσηνία και καλοκαιρινή ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Το υλικό που ανέβασε η Δανάη Μπάρκα προέρχεται από παραλία της Μεσσηνίας, περιοχή με την οποία συνδέεται στενά και την οποία επιλέγει συχνά για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Στα ενσταντανέ καταγράφονται στιγμές χαλάρωσης κοντά στη θάλασσα, αλλά και όσα είχε μαζί της στην εξόρμηση αυτή.

Σε μία από τις πιο προσωπικές αναρτήσεις των τελευταίων ημερών, η ίδια έγραψε στη λεζάντα: «Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία». Οι φωτογραφίες που τράβηξαν περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν εκείνες στις οποίες η Δανάη στέκεται δίπλα στον Φάνη. Σε ένα από τα καρέ, εκείνος τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο καταγράφεται πιο κοντινή, ασπρόμαυρη λήψη του ζευγαριού.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η ανάρτησή της έδωσε εικόνα από μια ήρεμη ημέρα στην παραλία, με φόντο τη θάλασσα και χωρίς άλλες δημόσιες τοποθετήσεις από την ίδια πέρα από τη σύντομη λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2026 στη Μεσσηνία. Μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι συνεχίζει να περνάει χρόνο μαζί στην περιοχή.

Ποιος είναι ο Φάνης Μπότσης

Ο Φάνης Μπότσης δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης και κρατά χαμηλό προφίλ στη δημόσια ζωή. Αναφέρεται επίσης ότι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη Μεσσηνία και τη Σέριφο, όπου διατηρεί μπαρ στο νησί.