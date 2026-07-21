Με μια νέα ανάρτηση στα social media, η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε στιγμιότυπο από την εγκυμοσύνη της, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλιά της και επιλέγοντας να συνοδεύσει το post με χιούμορ. Η ηθοποιός, που σε λίγο καιρό αναμένεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά, εμφανίστηκε εμφανώς κουρασμένη στη φωτογραφία που ανέβασε την Τρίτη 21 Ιουλίου στο Instagram.

Σε αυτήν τη βλέπουμε να ποζάρει μέσα σε ασανσέρ, με τα μαλλιά πιασμένα ψηλά, φορώντας κίτρινο μπλουζάκι με ροζ ανανάδες, γυαλιά ηλίου και κρατώντας ένα μπουκάλι νερό.

Το χιουμοριστικό σχόλιό της ήταν αυτό που ξεχώρισε : «Δεν έχω νιώσει πιο σέξι στη ζωή μου».

Η ανάρτηση της Λίλας Μπακλέση /Φωτογραφία Instagram

Η ηθοποιός κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, όμως κατά διαστήματα επιλέγει να δημοσιεύει στιγμές από αυτή την περίοδο με τους ακολούθους της. Η ίδια έγινε ευρύτερα γνωστή από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά του ΑΝΤ1, Ταμάμ.

Πότε ανακοίνωσε η Λίλα Μπακλέση ότι περιμένει παιδί

Η Λίλα Μπακλέση είχε γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο. Τότε είχε ανεβάσει βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανιζόταν με μακρύ φόρεμα και χάιδευε την κοιλιά της.

Στη λεζάντα εκείνης της ανάρτησης είχε γράψει: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα, αλλά δεν είναι».

Έτσι ανακοίνωσε η Λίλα Μπακλέση την εγκυμοσύνη της