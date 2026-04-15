Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους followers της Λίλας Μπακλέση, η οποία ανακοίνωσε πως σε λίγους μήνες θα γίνει μαμά για πρώτη φορά.

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα. Αλλά δεν είναι 😉».

Λίλα Μπακλέση: «Άργησα να ζητήσω βοήθεια από ειδικό, υπέφερα χωρίς λόγο»

Μέσα σε λίγα λεπτά οι ευχές και τα likes έπεσαν «βροχή» στα social media για το χαρμόσυνο γεγονός.

Η Λίλα Μπακλέση διατηρεί γενικά χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή και επιλέγει σπάνια να απαντά άμεσα σε φήμες, προτιμώντας να επικοινωνεί με το κοινό της μέσα από πιο ανάλαφρες και χιουμοριστικές αναρτήσεις.

Ποια είναι η Λίλα Μπακλέση

Η Λίλα Μπακλέση ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων ηθοποιών που έγιναν γνωστοί μέσα από την τηλεόραση αλλά στη συνέχεια κινήθηκαν πιο συνειδητά προς το θέατρο και πιο «ήσυχες» καλλιτεχνικές επιλογές.

 

Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 31 Οκτωβρίου 1986 και σπούδασε αρχικά Πληροφορική, πριν στραφεί οριστικά στην υποκριτική, όπου φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Αυτό το πέρασμα από έναν τελείως διαφορετικό χώρο την κάνει να ξεχωρίζει, καθώς δείχνει μια πιο προσωπική και όχι «έτοιμη» διαδρομή προς την υποκριτική.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε μέσα από τη σειρά «Ταμάμ», που την καθιέρωσε τηλεοπτικά και τη σύστησε σε ένα νεανικό κοινό. Από εκεί και πέρα, η πορεία της δεν ακολούθησε τον δρόμο της συνεχούς τηλεοπτικής έκθεσης, αλλά μια πιο επιλεκτική στάση με έμφαση στο θέατρο και σε ποιοτικές δουλειές, όπως συμμετοχές σε παραστάσεις και κινηματογραφικά projects, όπως η ταινία Ευτυχία.

Μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές της δουλειές ήταν η σειρά Στα Σύνορα που προβλήθηκε στο Star και παίζει σε επανάληψη καθημερινά στις 15.40.

 

