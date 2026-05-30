Επιχείρηση «Θερισμός»: Πώς «ξηλώνεται» η μαφία των αγροτικών επιδοτήσεων

«Ζαλίζουν» τα ποσά των παράνομων κυκλωμάτων

30.05.26 , 14:02 «Επιχείρηση Θερισμός» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ελληνικό FBI ξεσκέπασε πέντε σπείρες
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (30/5/2026)

Πέντε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατάφερε να εξαρθρώσει, σε ένα εξάμηνο, το ελληνικό FBI, στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Θερισμός».

Στην κυριολεξία, το ελληνικό FBI... θέρισε τους επιτήδειους με τις παράνομες επιδοτήσεις. Όπως εξήγησε η δικαστική συντάκτρια Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, έχουμε πάνω από 1.100 κατηγορουμένους σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία.

Έχουν γίνει πάνω από 90 συλλήψεις και τουλάχιστον 17 άτομα έχουν προφυλακιστεί, ενώ η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο είναι πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν έχουμε να κάνουμε με μεμονωμένους αγρότες που έκαναν ψευδείς δηλώσεις, αλλά για οργανωμένα δίκτυα με ιεραρχία, ρόλους και πολυετή δράση, από το 2018.

Μέσα στο κόλπο των παράνομων επιδοτήσεων βρίσκονταν και στελέχη των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, τόνισε η δικαστική συντάκτρια του Star.

H ίδια εξήγησε γιατί ενώ ακούμε για περίπου 1.200 κατηγορουμένους, στη φυλακή οδηγήθηκαν μόνο 17 άτομα. Όπως ανέφερε, για να προφυλακιστεί κάποιος πριν από μία δίκη - ακόμη και αν κατηγορείται για κακούργημα - πρέπει να συντρέχουν κάποιοι λόγοι: να είναι ύποπτος φυγής, αλλά και ύποπτος τέλεσης νέου αδικήματος.

Στις οργανώσεις που είδαμε μέχρι τώρα, μπορεί πολλοί κατηγορούμενοι να συλλαμβάνονται για κακούργημα, όμως, κατά την ανάκριση, προκύπτει ότι δεν έχουν τελέσει στην πραγματικότητα όλοι το ίδιο αδίκημα. Με απλά λόγια, δεν έχουν πάρει όλοι τα ίδια λεφτά, ούτε έχουν όλοι τον ίδιο ρόλο.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Bαρύ» κατηγορητήριο για τους 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα

Επίσης, οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι άμεσα επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια του πολίτη, οπότε τίθενται περιοριστικοί όροι αντί για προσωρινή κράτηση.

 

 

 

