Μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών κατά της οικονομικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη, με ελληνικό FBI να εστιάζει σε οργανωμένα δίκτυα που φέρονται να εκμεταλλεύονταν επί σειρά ετών το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιχείρηση, με το κωδικό όνομα «Επιχείρηση Θερισμός» της ΔΑΟΕ, δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις παρατυπιών, αλλά σύνθετες υποθέσεις με χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, οι εμπλεκόμενες ομάδες είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, καταφέρνοντας να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από ευρωπαϊκές και εθνικές ενισχύσεις.

«Επιχείρηση Θερισμός» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσαν

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι τα μέλη των οργανώσεων εντόπιζαν εκτάσεις που μπορούσαν να δηλωθούν για επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν ενεργές διεκδικήσεις από άλλους δικαιούχους. Σε αρκετές περιπτώσεις επρόκειτο για χωράφια που ανήκαν σε ιδιώτες οι οποίοι δεν γνώριζαν τίποτα για τις δηλώσεις που γίνονταν στο όνομά τους, ενώ καταγράφηκαν ακόμη και περιπτώσεις εκτάσεων που συνδέονταν με αποβιώσαντες ιδιοκτήτες ή με δημόσια περιουσία.

Αφού εξασφάλιζαν τα απαιτούμενα στοιχεία, υπέβαλλαν αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις, παρουσιάζοντας ψευδή ή παραπλανητικά δεδομένα σχετικά με τις καλλιέργειες, τις εκτάσεις ή τα εκτρεφόμενα ζώα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν σημαντικά χρηματικά ποσά τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αποκτούνταν παράνομα.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις ξεχωρίζουν από τις συνήθεις περιπτώσεις παρατυπιών. Οι ερευνητές εντόπισαν δομημένα σχήματα με διακριτούς ρόλους, ιεραρχία και συνεχή δράση που φέρεται να εκτεινόταν σε βάθος ετών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η δράση των κυκλωμάτων δεν περιοριζόταν μόνο στις ψευδείς δηλώσεις επιδοτήσεων. Υπάρχουν καταγγελίες και στοιχεία που συνδέουν μέλη οργανώσεων με εκβιασμούς, απειλές, φθορές περιουσιών και βίαιες πρακτικές προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο εκτάσεων που στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τη λήψη ενισχύσεων.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη, όπου συγγενικά πρόσωπα φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα πίεσης και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων της περιοχής, ώστε να εκμεταλλεύονται αγροτικές εκτάσεις και να εισπράττουν επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

«Επιχείρηση Θερισμός» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκατομμύρια ευρώ στο μικροσκόπιο των αρχών

Οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε προηγούμενες υποθέσεις που έχουν ήδη απασχολήσει τις δικαστικές και ευρωπαϊκές αρχές, οι παράνομες επιδοτήσεις που ερευνώνται φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 1,7 εκατομμύριο ευρώ, ενώ άλλες δικογραφίες αφορούν ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές ζημιές.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν πιθανές διαδρομές χρήματος και τυχόν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναζητώντας στοιχεία για το πώς αξιοποιήθηκαν τα ποσά που εισπράχθηκαν μέσω των επίμαχων επιδοτήσεων.

«Επιχείρηση Θερισμός» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επόμενη φάση των ερευνών

Η επιχείρηση «Θερισμός» θεωρείται μόνο η αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας αποκάλυψης κυκλωμάτων που ενδέχεται να δρούσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, η Ελληνική Αστυνομία και οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, εξετάζοντας νέες υποθέσεις και πιθανούς εμπλεκόμενους.

Στόχος των ερευνών είναι να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της απάτης, να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στα δίκτυα παράνομων επιδοτήσεων και να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι θα καταλήγουν αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις δικαστικές και ελεγκτικές αρχές, καθώς τα στοιχεία που εξετάζονται είναι πολυάριθμα και ιδιαίτερα σύνθετα.