Μέση Ανατολή: Συνεχίζεται Η Ένταση - Ρουκέτες Στο Ισραήλ

Η διεθνής ασφάλεια και οι εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο των αμερικανικών τοποθετήσεων. Μιλώντας το Σάββατο στο διεθνές φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα οπλικών συστημάτων. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε με νόημα ότι η χώρα του είναι απολύτως ικανή και έτοιμη να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις εξελίξεις.

