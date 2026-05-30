Καλοκαιρινό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Μέχρι τους 32°C η θερμοκρασία

Αστάθεια μόνο στην Πελοπόννησο

30.05.26 , 10:14 Καλοκαιρινό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Μέχρι τους 32°C η θερμοκρασία
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γενικά αίθριος καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες βροχές.
  • Θερμοκρασία θα φτάσει έως 32°C την Κυριακή και Δευτέρα, με ήπιους ανέμους.
  • Πιθανές τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.
  • Ορατότητα περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.
  • Ιδανικές συνθήκες για εκδρομές και αποδράσεις λόγω του καλοκαιρινού καιρού.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα (Σάββατο 30/5) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά διαστήματα, κυρίως στα δυτικά και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές μικρής διάρκειας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και τοπικού χαρακτήρα.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να κυλήσει με ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, προσφέροντας ιδανικό σκηνικό για εκδρομές και αποδράσεις. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι ο καιρός θα έχει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με υψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο 30/5 

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026 (ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
 

