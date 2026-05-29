«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα

Η ιστορία αγάπης του πατέρα Λάζαρου που ετοιμαζόταν να γίνει μοναχός

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πατήρ Λάζαρος και η πρεσβυτέρα Μαρίνα γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη και παντρεύτηκαν μετά από τρία ραντεβού.
  • Η Μαρίνα άφησε την Ουκρανία και ο Λάζαρος απαρνήθηκε το μοναστικό βίο στο Άγιο Όρος για την αγάπη τους.
  • Η σχέση τους ευλογήθηκε από τον Θεό το 2019, όταν ο Λάζαρος την γνώρισε στον ναό του Αγίου Δημητρίου.
  • Η Μαρίνα διδάσκει αγγλικά διαδικτυακά και είχε εργαστεί ως ξεναγός στη Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο.
  • Η Λαύρα είναι σημαντικός θρησκευτικός τόπος, όπου φυλάσσονται λείψανα πάνω από 120 Αγίων.

Εκείνη άφησε πίσω της τη ζωή της στην Ουκρανία. Εκείνος απαρνήθηκε το μοναστικό βίο στο Άγιο Όρος. Ο πατέρας Λάζαρος και η πρεσβυτέρα Μαρίνα γνωρίστηκαν στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης και στο δεύτερο κιόλας ραντεβού τους αρραβωνιάστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ιωνά στο Κίεβο. Στο τρίτο ραντεβού τους παντρεύτηκαν στο Αμύνταιο. 

Όπως είπε η πρεσβυτέρα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ήταν καθηγήτρια αγγλικών στο Κίεβο και της άρεσαν τα ταξίδια. Σε ένα από τα ταξίδια της στη Θεσσαλονίκη, πήγε στον ναό του Αγίου Δημητρίου κι εκεί είδε τον πατέρα Λάζαρο. 

«Η σχέση μας με την πρεσβυτέρα ευλογήθηκε από τον Θεό από το 2019», είπε ο ιερέας στην εκπομπή και συνέχισε: 

«Πηγαίνοντας στο Άγιον Όρος για να εορτάσουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, στον Άγιο Δημήτριο έκανα μια στάση για να προσκυνήσω και εκεί γνώρισα την πρεσβυτέρα. Κι έτσι από εκεί και πέρα ενώθηκαν οι δρόμοι μας».

Η πρεσβυτέρα επέστρεψε στην πατρίδα της, ωστόσο ο πατήρ Λάζαρος επικοινωνούσε μαζί της τηλεφωνικά κάθε μέρα.

Το ενδιαφέρον του και ο μειλίχιος χαρακτήρας του την κέρδισαν κι έτσι όταν εκείνος πήγε στο Κίεβο να την επισκεφθεί οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν. 

«Ετοιμαζόμουν να γίνω μοναχός στο Άγιον Όρος, όμως η γνωριμία μου με την πρεσβυτέρα με έκανε να αλλάξω την απόφασή μου. Ο Θεός μου έδειξε ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνω και άνοιξε διάπλατα τους δρόμους προς την ιεροσύνη», είπε ο πατήρ Λάζαρος.

Η πρεσβυτέρα Μαρίνα παραδίδει σήμερα μαθήματα αγγλικών μέσω διαδικτύου. Πριν τον γάμο της με τον πατέρα Λάζαρο, είχε την «ευλογία», όπως λέει, να εργαστεί ως ξεναγός στη Λαύρα των Σπηλαίων, περίφημο μοναστήρι στο Κίεβο.

Κάθε Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία, ξεναγούσε τους επισκέπτες στη Λαύρα και αυτό ήταν για εκείνη πάρα πολύ μεγάλη ευλογία.

Η Λαύρα, σύμφωνα με την παράδοση, είναι ο τόπος της Παναγίας, γιατί αυτή διάλεξε αυτό το μέρος, αυτόν τον τρόπο, και έφτιαξε την εκκλησία. Στο μοναστήρι, κάτω από τη γη, φυλάσσονται μέχρι σήμερα τα λείψανα πάνω από 120 Αγίων.
 

