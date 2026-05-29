Φενεός: Νεκρός Σε Τροχαίο 37χρονος Διευθυντής Δημοτικού

Στον θρήνο έχει βυθιστεί ο Φενεός μετά τον θάνατο του 37χρονου διευθυντή Δημοτικού σχολείου της περιοχής σε τροχαίο.

Ο άτυχος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στο 6,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορχομενού – Λίμνης, στην Αρκαδία, ενώ επέστρεφε στη Σκάλα Λακωνίας για να συναντήσει την οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthos tv, το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε ρέμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το όχημα του άτυχου εκπαιδευτικού έπεσε σε ρέμα / Φωτογραφίες korinthos tv

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν να τον απεγκλωβίσουν. Ωστόσο, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

Tροχαίο Φενεός: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Για το θανατηφόρο τροχαίο η αστυνομία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Σήμερα (29.5.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης, ανερεύθει Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, το οποίο όπως προέκυψε, είχε εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης».