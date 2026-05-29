Φενεός: Νεκρός Σε Τροχαίο 37χρονος Διευθυντής Δημοτικού

Φενεός: Νεκρός σε τροχαίο διευθυντής δημοτικού -Πήγαινε στην οικογένειά του

Το όχημα του 37χρονου έπεσε σε ρέμα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής δημοτικού σχολείου Φενεού.
  • Το δυστύχημα συνέβη στο 6,5ο χλμ της επαρχιακής οδού Ορχομενού – Λίμνης στην Αρκαδία.
  • Ο εκπαιδευτικός επέστρεφε στη Σκάλα Λακωνίας για να συναντήσει την οικογένειά του.
  • Το αυτοκίνητο του ανατράπηκε και κατέληξε σε ρέμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
  • Η Τροχαία Τρίπολης διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Στον θρήνο έχει βυθιστεί ο Φενεός μετά τον θάνατο του 37χρονου διευθυντή Δημοτικού σχολείου της περιοχής σε τροχαίο.  

Ο άτυχος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στο 6,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορχομενού – Λίμνης, στην Αρκαδία, ενώ επέστρεφε στη Σκάλα Λακωνίας για να συναντήσει την οικογένειά του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthos tv, το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε ρέμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.  

Tροχαίο Φενεός

Το όχημα του άτυχου εκπαιδευτικού έπεσε σε ρέμα / Φωτογραφίες korinthos tv

Φενεός: Νεκρός σε τροχαίο ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν να τον απεγκλωβίσουν. Ωστόσο, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. 

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης. 

Tροχαίο Φενεός: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Για το θανατηφόρο τροχαίο η αστυνομία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:  

«Σήμερα (29.5.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης, ανερεύθει Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, το οποίο όπως προέκυψε, είχε εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης». 

