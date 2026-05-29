Έρχεται από την Ελβετία, όπου εργάζεται με τον πατέρα του ως chef στο οικογενειακό ελληνικό εστιατόριό τους, ενώ τον χαρακτηρίζουν το χιούμορ, ο αυθορμητισμός, η συνέπεια, η ταπεινότητα και η πολυετή εμπειρία του στην κουζίνα.

Ο λόγος για τον Ανδρέα Καλαντράνη, ο οποίος έχει πετυχημένη πορεία στο MasterChef 10 και αφήνει τα πιάτα του να μιλούν για εκείνον!

Γνωρίζοντας τον Ανδρέα Καλαντράνη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

Με καταγωγή από την Πάρο, ο Ανδρέας έχει γεννηθεί στη Σιόν της Ελβετίας, είναι 30 ετών και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @andreaskalandranis

Έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο της γαστρονομίας και εργάζεται ως chef μαζί με τον πατέρα του στο ελληνικό εστιατόριο που διατηρούν στις Ελβετικές Άλπεις

Ενώ η μητρική του γλώσσα είναι τα γαλλικά, έμαθε ελληνικά μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες του, τους οποίους επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι στην Πάρο

Του αρέσει η αδρεναλίνη, λατρεύει τη μαγειρική και τον χαρακτηρίζει η συνέπεια. Το MasterChef πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί μαγειρικά

Έχει χιούμορ και είναι ειλικρινής, ενώ προτιμάει να είναι ταπεινός και να αφήνει τα πιάτα του να μιλούν για εκείνον.

Στην πρώτη audition για τον φετινό διαγωνισμό μαγειρικής ο Ανδρέας έφτιαξε και παρουσίασε στους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ελάφι με σάλτσα μανιταριών, πουρέ από κολοκύθι και λαχανικά.

Οι κριτές σχολίασαν την ομορφιά του στησίματος του πιάτου, ενώ ζήτησαν από τον διαγωνιζόμενο να τους κάνει και μία περιγραφή του πιάτου στα γαλλικά! Όσον αφορά στην κρίση τους, και οι τρεις chef κριτές συμφώνησαν ότι ήταν ένα πιάτο τεχνικά δύσκολο, εκτελεσμένο και μαγειρεμένο με ακρίβεια, ενώ τα συστατικά ήταν όλα ισορροπημένα και έδεναν όλα τελεια μεταξύ τους: «Έχουμε την απόλυτη αρμονία», σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

