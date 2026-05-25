Το σπαρακτικό αντίο της Καλάβρια στη Μαστροκώστα: «Δεν γκρίνιαξες ποτέ»

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 56 ετών

  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Η Μαρία Καλάβρια αποχαιρέτησε τη φίλη της με συγκινητικό μήνυμα, αναγνωρίζοντας τη δύναμη και την υπομονή της Γωγώς.
  • Η Μαστροκώστα είχε απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένειά της.
  • Η κόρη της, Βικτώρια, την αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη, χαρακτηρίζοντάς την «βράχο» και «μαχήτρια».
  • Η Γωγώ είχε μιλήσει δημόσια για την ασθένειά της, προσπαθώντας να εμπνεύσει άλλες γυναίκες.

Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε η Μαρία Καλάβρια την αγαπημένη της φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και τους ανθρώπους που τη γνώρισαν προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσα σε αυτούς και η Μαρία Καλάβρια, μία από τις πιο στενές φίλες της, που δεν μπορούσε να πιστέψει πως η Γωγώ δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Καλάβρια δημοσίευσε φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές, γεμάτες χαμόγελα, ταξίδια, αγκαλιές και όμορφες αναμνήσεις, γράφοντας λόγια που «ραγίζουν» καρδιές.

«Γωγώ μου θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δεν γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη, το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους μας. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές, την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου».

 Παρά τις δύσκολες θεραπείες, τις σωματικές και ψυχολογικές δοκιμασίες και τις μεγάλες αλλαγές που έφερε η ασθένεια στη ζωή της, άνθρωποι από το περιβάλλον της περιγράφουν μια γυναίκα που δε λύγισε και που αντιμετώπισε τα πάντα με αξιοπρέπεια και σιωπηλή δύναμη.

Η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκείνη που κάποτε βρισκόταν καθημερινά σε τηλεοπτικά πλατό, κοσμικές εμφανίσεις και εξώφυλλα περιοδικών, είχε επιλέξει πλέον μια πιο ήρεμη ζωή, αφιερωμένη στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους.

Στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή βρισκόταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο δημιούργησαν μια πολύ δεμένη οικογένεια, αλλά και η μοναχοκόρη τους, Βικτώρια, που αποτελούσε τη μεγαλύτερη αδυναμία της.

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή μέσα από τη σπαρακτική ανάρτηση της 18χρονης κόρης της, η οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της με λόγια γεμάτα αγάπη, ευγνωμοσύνη και θαυμασμό. Η Βικτώρια χαρακτήρισε τη μητέρα της «βράχο» και «μαχήτρια», περιγράφοντας μια γυναίκα που δεν παραπονέθηκε ποτέ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

Η μάχη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον καρκίνο είχε γίνει γνωστή πριν από αρκετά χρόνια, όταν η ίδια είχε αποφασίσει να μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της, θέλοντας να δώσει κουράγιο και ελπίδα σε άλλες γυναίκες. Η διάγνωση είχε έρθει λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της, σε μια περίοδο που η ζωή της έμοιαζε πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Ακολούθησαν χημειοθεραπείες, θεραπείες στο εξωτερικό και ένας αγώνας που κράτησε χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια προσπάθησε να προστατεύσει την προσωπική της ζωή και να κρατήσει την οικογένειά της μακριά από τη δημοσιότητα.

Οι φίλοι της μιλούν σήμερα για μια γυναίκα με σπάνια ψυχική δύναμη, η οποία, ακόμη και όταν περνούσε δύσκολα, συνέχιζε να χαμογελά, να στηρίζει τους ανθρώπους γύρω της και να μην αφήνει ποτέ την ασθένεια να καθορίσει την προσωπικότητά της.

Η απώλειά της αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και τη αγάπησαν πραγματικά, αλλά και μια εικόνα δύναμης και αξιοπρέπειας που δύσκολα θα ξεχαστεί.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑ
 |
ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
 |
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
