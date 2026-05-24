Συγκλονίζει 22χρονη: «Μου έλεγε ότι θα αδειάσει πάνω μου όλο τον γεμιστήρα»

Τι λέει στο Star θύμα κακοποίησης και απειλών από τον σύντροφό της

Όσα είπε το 22χρονο θύμα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και την Τασούλα Παπανικολάου

Στο Αυτόφωρο Ηρακλείου δικάζεται τη Δευτέρα ο 26χρονος που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και έφτασε να την απειλεί ακόμα και τη στιγμή που η 22χρονη βρισκόταν με τους αστυνομικούς. Η κοπέλα, αλλά και η μητέρα της, περιέγραψαν αποκλειστικά στο STAR και την Τασούλα Παπανικολάου τον εφιάλτη που έζησαν.

Ο εφιάλτης για την 22χρονη κοπέλα ξεκίνησε τη στιγμή που ζήτησε από τον 26χρονο σύντροφό της να χωρίσουν. Όχι μόνο δε δεχόταν τον χωρισμό, σύμφωνα με την καταγγελία, αλλά την ενοχλούσε διαρκώς με τηλεφωνήματα. Ώσπου την περασμένη Παρασκευή απείλησε να τη σκοτώσει.

«Με έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο και απειλούσε και εμένα και την οικογένειά μου ότι θα πάει να βρει τους δικούς μου. Δεν άκουγε, δε σταματούσε τα τηλέφωνα. Επέμενε να έρθει να με βρει. Να σκοτώσει εμένα. Ότι θα ρίξει όλη τη γεμιστήρα πάνω μου. Με προειδοποίησε ότι θα έρθει οπλισμένος σπίτι μου», περιέγραψε το κορίτσι μιλώντας στο Star. 

Ηράκλειο: Την απειλούσε ακόμα και όταν ήταν με αστυνομικούς

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αδερφή της 22χρονης, η οποία βρισκόταν μαζί της. Την έπεισε να τον καταγγείλουν και όταν οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο, ο 26χρονος συνέχιζε τις απειλές, αγνοώντας ότι η πρώην σύντροφός του ήταν με τους αστυνομικούς.

«Και στο Μέγαρο μετά που πήγανε, πάλι συνέχιζε και την έπαιρνε. Και την έβριζε και την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει. Μέχρι και χειροβομβίδα είπε ότι θα πετάξει στο σπίτι της και στη δουλειά της. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι κόσμο έχουμε φτάσει. Εμένα ποιος μου εγγυάται ότι θα βγει και όλα θα είναι εντάξει;», είπε η μητέρα της. 

Ηράκλειο: H στάση του κατηγορούμενου στη δικαστική αίθουσα

Εντύπωση προκάλεσε πάντως η συμπεριφορά του μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, με τη δίκη να αναβάλλεται τελικά για τη Δευτέρα.

Δε φτάνουν όσα έγιναν,  αλλά γελούσε. Φοβάμαι... Δεν ξέρω πόσο μπορεί να του γυρίσει το μυαλό να ξαναέρθει», είπε τρομοκρατημένο το κορίτσι. 

Το δικαστήριο αποφάσισε ο 26χρονος μέχρι την αυριανή δίκη να κρατηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει απασχολήσει τις αρχές ξανά: τον Αύγουστο του 2025 για εξύβριση και απειλή σε βάρος γυναίκας, ενώ ένα μήνα μετά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συζύγου του.

Τώρα κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.

