Πασίγνωστη τραγουδίστρια: «Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με το τραγούδι»

«Ο αδερφός μου με πήγε στον Ζαμπέτα»

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Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Πίτσας Παπαδοπούλου

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Ο λόγος για την Πίτσα Παπαδοπούλου η οποία σε νέα της συνέντευξη δήλωσε ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι.

Πίτσα Παπαδοπούλου: «Δεν αγαπάω τη δουλειά μου, δεν μου άρεσε ποτέ»

Όπως εξήγησε, ο αδερφός της ήταν εκείνος που την ώθησε να γίνει τραγουδίστρια, απευθυνόμενος στον Ζαμπέτα. 

«Μου αρέσει το τραγούδι, αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να γίνω τραγουδίστρια. Ο αδερφός μου με πήγε στον Ζαμπέτα και ήρθα δύο μέρες στην Αθήνα και έμεινα όλη μου τη ζωή. Την ίδια μέρα έγινα τραγουδίστρια», είπε η Πίτσα Παπαδοπούλου στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

πιτσα παπαδοπούλου

Πίτσα Παπαδοπούλου/ ΝDP

Στη συνέχεια, περιέγραψε την πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά σε κόσμο. Εκείνη την ημέρα στο πλευρό της βρίσκονταν ο Ζαμπέτας και η Βίκυ Μοσχολιού. «Ο Ζαμπέτας με έβγαλε. Το πρώτο βράδυ που τραγούδησα ήμουν με τη Μοσχολιού και τον Ζαμπέτα… Η πρώτη ακρόαση που έκανα ήταν το τραγούδι ''Ξένα χέρια''. Ήταν το μόνο γυναικείο τραγούδι που ήξερα, γι’ αυτό μ’ άρεσε. Όλο Καζαντζίδη τραγούδαγα μικρή. Αυτό το τραγούδι μου άρεσε, ίσως γιατί δεν είχα τον πατέρα μου, δεν ξέρω. Ήταν ωραίο κομμάτι, το αγαπώ πολύ», σημείωσε.

Η καλλιτέχνιδα μίλησε και για τη συνεργασία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη, δηλώνοντας τυχερή για τη γνωριμία της μαζί του: «Άκουγα τη μητέρα μου και τον Καζαντζίδη. Τον άκουγα από τα καφενεία και τα μεγάφωνα. Αξιώθηκα να τον γνωρίσω και να μπω στους δίσκους του. Να με αγαπήσει ως τραγουδίστρια και ως άνθρωπο. Και την οικογένειά μου. Την μητέρα μου την αγαπούσε, έκανε πολύ ωραίους αμανέδες η μάνα μου. Ερχόταν ο Καζαντζίδης και της έλεγε ''κυρία Ιουλία, κάνε μου έναν αμανέ και έναν τραχανά''. Ήταν οικογενειακός φίλος».

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ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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