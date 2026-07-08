Τραμπ: Δεν έχω πάρει οριστικές αποφάσεις για την πώληση F- 35 στην Τουρκία

Δε βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει πάρει οριστικές αποφάσεις για την πώληση F-35 στην Τουρκία.
  • Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι ο υπ' αριθμόν 1 στόχος του Ιράν.
  • Εκτίμησε ότι δεν θα ξεσπάσει νέος πόλεμος ευρείας κλίμακας με το Ιράν.
  • Επιβεβαίωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος για την αναχώρησή του από την Τουρκία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, όμως σκέφτεται πόσο καλός σύμμαχος υπήρξε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35: Θα το σκεφθούμε

«Δεν έχω αποφασίσει πλήρως ακόμη, αλλά τείνω να πω, δείτε, έκανε τα πάντα, μας βοήθησε με τόσους πολλούς τρόπους», είπε στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Τραμπ: Είμαι ο υπ’ αριθμόν 1 στόχος του Ιράν 

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος είναι στόχος της Τεχεράνης.

Παγκόσμια ανησυχία από τη νέα σύρραξη ΗΠΑ – Ιράν

«Είχαν ηγέτες, πέθαναν… Τώρα έχουν νέους ηγέτες. Μπορεί να πεθάνουν. Και ξέρετε κάτι, μπορεί κι εγώ να πεθάνω, επειδή είμαι ο υπ’ αριθμόν 1 στόχος τους», είπε στους δημοσιογράφους. 

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν πιστεύει πως θα ξεσπάσει νέος πόλεμος ευρείας κλίμακας μετά τα πλήγματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. «Δεν νομίζω ότι θα ξαναρχίσει. Νομίζω πως ό,τι γίνει θα γίνει πολύ γρήγορα. Χτύπησαν ένα-δύο πλοία και έτσι εμείς τους χτυπήσαμε πιο σκληρά», είπε.

«Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα (…) και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου», επέμεινε. «Δεν μπορείς να επιτρέψεις σε παράφρονες να έχουν πυρηνικό όπλο», είπε επίσης, δηλώνοντας παράλληλα ότι «δεν είναι βέβαιος» ότι θέλει να κάνει συμφωνία με την ιρανική ηγεσία.

Τραμπ από Άγκυρα: Θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν σήμερα το βράδυ!

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι θα αναχωρήσει από την Τουρκία χρησιμοποιώντας το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος και όχι το καινούριο που του δώρισε πρόσφατα το Κατάρ. Ωστόσο, το νέο Boeing 747 θα κατευθυνθεί επίσης στην ίδια βάση στη Βρετανία, στο Μίλντενχολ, ώστε να το δουν από κοντά οι Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί. 
 

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