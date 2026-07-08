Αεροπορικά ταξίδια: Νέοι κανόνες για αποζημιώσεις, θέσεις και χειραποσκευές

Τι αποφάσισε η ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (David Zalubowski)
Πτήσεις: Οι Νέοι Κανόνες Για Αποζημιώσεις, Θέσεις, Αποσκευές
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέοι κανόνες ΕΕ για αεροπορικά ταξίδια περιλαμβάνουν ταχύτερες αποζημιώσεις και δωρεάν επιλογή θέσης για παιδιά.
  • Οι επιβάτες διατηρούν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης.
  • Αποζημιώσεις παραμένουν στα 250-600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση πτήσης, με δυνατότητα μείωσης κατά 50% για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.
  • Απλουστεύεται η διαδικασία επιστροφής χρημάτων και οι επιβάτες ενημερώνονται εντός 4 ημερών.
  • Δικαιώματα επιβατών με αναπηρία και οικογενειών διασφαλίζονται, με υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών για βοήθεια.

Ταχύτερες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις πτήσεων, δωρεάν επιλογή θέσης για παιδιά και τιμές εισιτηρίων που περιλαμβάνουν χειραποσκευή προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ. 

Την Τρίτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, με 646 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 3 αποχές, τις αλλαγές στους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες συμφωνήθηκαν με το Συμβούλιο της ΕΕ στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Οι κανόνες αυτοί, που ισχύουν από το 2004, έχουν στόχο να προστατεύουν καλύτερα τους επιβάτες σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως η άρνηση επιβίβασης, οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων. 

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι επιβάτες:  

  • θα εξακολουθούν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση σε περίπτωση ακύρωσης 
  • θα συνεχίσουν να μπορούν να διεκδικούν αποζημίωση για καθυστερήσεις άνω των τριών ωρών, εάν η πτήση ακυρωθεί με προειδοποίηση μικρότερη των 14 ημερών ή εάν δεν τους επιτραπεί η επιβίβαση.  

Πτήσεις: Τα ποσά για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης 

Οι αποζημιώσεις παραμένουν στα σημερινά επίπεδα και υπολογίζονται με βάση την απόσταση της πτήσης:  

  • 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ. 
  • 400 ευρώ για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χλμ. και για άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ. 
  • 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης 

Για τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να μειώνουν την αποζημίωση κατά 50%, εφόσον προσφέρουν στους επιβάτες μεταφορά με άλλη πτήση προς τον τελικό προορισμό τους και η καθυστέρηση κατά την άφιξη δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες. 

Οι αεροπορικές εταιρείες δε θα υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου τους.  

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ενδεικτικό κατάλογο τέτοιων περιπτώσεων, όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επιβάτες που διαταράσσουν την τάξη, καθώς και απεργίες σε αεροδρόμια, υπηρεσίες αεροναυτιλίας ή εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης. 

Πτήσεις: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης 

Οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να υποχρεούνται να παρέχουν βοήθεια στους επιβάτες που δεν μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Θα πρέπει να τους παρέχουν αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής, γεύμα μετά από τρεις ώρες και, όταν απαιτείται, διαμονή έως και για τρεις νύχτες, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε περιστάσεις εκτός του ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας. 

Πτήσεις: Ευκολότερη επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση 

Οι ευρωβουλευτές επέμειναν ώστε η διαδικασία επιστροφής χρημάτων να γίνει πιο γρήγορη και πιο απλή.

Όσοι επιλέγουν επιστροφή χρημάτων αντί για μεταφορά με άλλη πτήση θα την λαμβάνουν αυτόματα, ενώ όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους θα ενημερώνονται με σαφείς οδηγίες για το πώς μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση, το αργότερο μέσα σε τέσσερις ημέρες από την ολοκλήρωση του ταξιδιού τους. Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ότι οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται χωρίς να απαιτείται λογαριασμός χρήστη ή συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Οι επιβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους εννέα μήνες για να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης. Από την πλευρά τους, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει μέσα σε 30 ημέρες είτε να καταβάλουν την αποζημίωση είτε να αιτιολογήσουν την απόφασή τους, επικαλούμενες έκτακτες περιστάσεις. Παράλληλα, θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους επιβάτες για τις διαθέσιμες διαδικασίες υποβολής και εξέτασης παραπόνων. 

Πτήσεις: Τα δικαιώματα των επιβατών για τις αποσκευές

Οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά την πτήση της επιστροφής, ακόμη και αν δεν ταξίδεψαν με την πτήση της αναχώρησης, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. 

Οι νέοι κανόνες κατοχυρώνουν επίσης το δικαίωμα μεταφοράς, χωρίς επιπλέον κόστος, ενός προσωπικού αντικειμένου, όπως μια μικρή τσάντα ή ένα σακίδιο. Παράλληλα, για μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολότερη σύγκριση των τιμών, οι ευρωβουλευτές επέμειναν ώστε οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεσάζοντες και οι μηχανές αναζήτησης να εμφανίζουν από την αρχή της διαδικασίας κράτησης την τιμή του εισιτηρίου μαζί με το κόστος της χειραποσκευής. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν φθηνότερα εισιτήρια σε όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή. 

Οι επιβάτες δε θα επιβαρύνονται πλέον με πρόσθετες χρεώσεις για τη διόρθωση τυχόν ορθογραφικών λαθών στο όνομά τους ούτε για την έκδοση έντυπης κάρτας επιβίβασης, εφόσον έχουν ήδη κάνει «check-in». Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ότι οι κάρτες επιβίβασης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημα, λογαριασμός χρήστη ή συγκεκριμένη εφαρμογή.

Επιπλέον, δε θα επιτρέπεται να αρνείται η αεροπορική εταιρεία την επιβίβαση σε επιβάτη επειδή χρησιμοποίησε εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης που είχε εκδοθεί ψηφιακά. 

Πτήσεις: Προστασία των πιο ευάλωτων επιβατών 

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα θα δικαιούνται αποζημίωση, μεταφορά με άλλη πτήση και την απαραίτητη βοήθεια από την αεροπορική εταιρεία, εάν χάσουν την πτήση τους επειδή το αεροδρόμιο δεν κατάφερε να τους βοηθήσει να φτάσουν εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης.

Εξασφάλισαν επίσης ότι οι οικογένειες δεν θα χωρίζονται κατά την κατανομή των θέσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να τοποθετούν κάθε συνοδό παιδιού κάτω των 14 ετών σε διπλανή θέση, χωρίς επιπλέον χρέωση. Το ίδιο δικαίωμα θα ισχύει και για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για εγκύους. 

 

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