Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπά τα παλιά αντικείμενα συνεχίζει για 5η σεζόν να χαρίζει δυνατές δημοπρασίες, μοναδικά αντικείμενα και ιστορίες που κρύβουν ξεχωριστή αξία.

Απόψε, Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Ένα από τα πιο ανατρεπτικά αντικείμενα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Cash or Trash, φτάνει στο δωμάτιο των αγοραστών, αποδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και τις εκπλήξεις που κρύβει ο κόσμος των συλλεκτών. Πώς θα αντιδράσουν οι αγοραστές όταν το αντικρίσουν και μέχρι πού θα φτάσουν οι προσφορές τους στη δημοπρασία;

Ο Πάνος παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα ξεχωριστό αντικείμενο που ανεβάζει την ένταση στα ύψη και απευθύνεται στους λάτρεις της μουσικής. Η αποκάλυψη του αντικειμένου στο δωμάτιο των αγοραστών πυροδοτεί μια δυνατή μονομαχία ανάμεσα στον Θάνο Μαρίνη και τον Άλεξ Σταυρίδη. Όμως, ένας αναπάντεχος outsider ανατρέπει τα δεδομένα με μια προσφορά που κάνει τη διαφορά.

Ένα σετ αντικειμένων με vintage αισθητική και χαρακτηριστικά που θυμίζουν αντίκα, παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Στο δωμάτιο των αγοραστών τα αντικείμενα κερδίζουν αμέσως το ενδιαφέρον τους και ακολουθεί μία από τις πιο απρόβλεπτες δημοπρασίες, επιβεβαιώνοντας, για ακόμη μία φορά, την εύστοχη εκτίμηση του Θάνου Λούδου, χαρίζοντας δυνατές στιγμές στους τηλεθεατές.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.50

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