First Dates: Το ραντεβού της Καρίνας και του Έρωτα που δεν πήγε καλά

«Είμαι επιλεκτική με τους άντρες» σνέφερε η Καρίνα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καρίνα συμμετείχε στο 2023 στο ραντεβού του First Dates με την Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Η Καρίνα αναζητούσε έναν άντρα που να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, κυρίως το ύψος.
  • Ο παρτενέρ της, Έρωτας, αρχικά την προσεγγίζει αλλά στη συνέχεια απογοητεύεται.
  • Ο Έρωτας δήλωσε ότι δεν θα ξαναβγεί ραντεβού με την Καρίνα και προτίθεται να επισκεφθεί το εστιατόριο ξανά.
  • Η Καρίνα προτιμά να είναι μόνη της παρά να συμβιβάζεται.

Σε όλες μας έχει τύχει να βγούμε ένα ραντεβού με κάποιον, το οποίο όμως να μην έχει πάει και τόσο καλά όσο είχαμε ονειρευτεί.

Αυτό συνέβη και στην Καρίνα που το 2023 είχε πάει στο First Dates που παρουσίαζε η παρουσιάστρια/hostess  Ζενεβιέβ Μαζαρί, προκειμένου να βρει το άλλο της μισό. 

Η Καρίνα στο First Dates 

Η Καρίνα στο First Dates 

Δείτε το First Dates

Η Καρίνα είχε πει πως θέλει τον άντρα κυριολεκτικά στα «μέτρα» της, όμως ο παρτενέρ της δεν είχε το ύψος που εκείνη ήθελε.  «Είμαι επιλεκτική με τους άντρες. Προτιμώ να είμαι μόνη μου» εξομολογήθηκε η διαγωνιζόμενη.

To ραντεβού της Καρίνας και του Έρωτα/ First Dates 

To ραντεβού της Καρίνας και του Έρωτα/ First Dates 

Ο Έρωτας από την άλλη στην αρχή προσπάθησε να την προσεγγίσει καθώς του άρεσαν τα μάτια της όμως και εκείνος αργότερα άλλαξε γνώμη όταν κατάλαβε πως ούτε εκείνη θέλει.

O Έρωτας 

O Έρωτας 

Ο Έρωτας από την άλλη είπε στη Ζενεβιέβ πως το εστιατόριο θα γίνει το νέο του στέκι.Θα ξαναβγεί ραντεβού αλλά όχι με την Καρίνα καθώς δε δίνει δεύτερη ευκαιρία σε γυναίκες.  

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FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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