Σε όλες μας έχει τύχει να βγούμε ένα ραντεβού με κάποιον, το οποίο όμως να μην έχει πάει και τόσο καλά όσο είχαμε ονειρευτεί.

Αυτό συνέβη και στην Καρίνα που το 2023 είχε πάει στο First Dates που παρουσίαζε η παρουσιάστρια/hostess Ζενεβιέβ Μαζαρί, προκειμένου να βρει το άλλο της μισό.

Η Καρίνα στο First Dates

Δείτε το First Dates

Η Καρίνα είχε πει πως θέλει τον άντρα κυριολεκτικά στα «μέτρα» της, όμως ο παρτενέρ της δεν είχε το ύψος που εκείνη ήθελε. «Είμαι επιλεκτική με τους άντρες. Προτιμώ να είμαι μόνη μου» εξομολογήθηκε η διαγωνιζόμενη.

To ραντεβού της Καρίνας και του Έρωτα/ First Dates

Ο Έρωτας από την άλλη στην αρχή προσπάθησε να την προσεγγίσει καθώς του άρεσαν τα μάτια της όμως και εκείνος αργότερα άλλαξε γνώμη όταν κατάλαβε πως ούτε εκείνη θέλει.

O Έρωτας

Ο Έρωτας από την άλλη είπε στη Ζενεβιέβ πως το εστιατόριο θα γίνει το νέο του στέκι.Θα ξαναβγεί ραντεβού αλλά όχι με την Καρίνα καθώς δε δίνει δεύτερη ευκαιρία σε γυναίκες.