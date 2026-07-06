Cash or Trash: Τα συλλεκτικά γυαλιά του Τομ Κρουζ φέρνουν μάχη προσφορών

Πόσο αξίζουν τα συλλεκτικά γυαλιά του ηθοποιού;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της Δευτέρας 6 Ιουλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές.
  • Αξιολογούνται συλλεκτικά αντικείμενα, όπως γυαλιά ηλίου του Τομ Κρουζ από την ταινία «Επικίνδυνες Αποστολές».
  • Η επωνυμία Pantone επιστρέφει με καρέκλες, εξετάζοντας τις αλλαγές στις προτιμήσεις των αγοραστών.
  • Ένα αντικείμενο με συμβολισμό προκαλεί ενδιαφέρον και εξερεύνηση στην ιστορία του.
  • Η αξία και τα υλικά κατασκευής των αντικειμένων θα κρίνουν τις προσφορές των αγοραστών.

Απόψε, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Φορεμένο μία και μοναδική φορά από τον Γιώργο, το χαρακτηριστικό μοντέλο γυαλιών ηλίου που φορούσε ο Τομ Κρουζ στην ταινία «Επικίνδυνες Αποστολές: Η Εξόντωση της Χίμαιρας» αποκαλύπτεται στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash. Θα αναγνωρίσουν οι αγοραστές τη συλλεκτική του αξία; Και, αν ναι, πόσο γενναιόδωρες θα είναι οι προσφορές τους;

Η επωνυμία Pantone επιστρέφει στο Cash or Trash, μετά από αρκετές σεζόν, με ένα εντυπωσιακό ζευγάρι καρεκλών. Πόσο έχουν αλλάξει, άραγε, οι προτιμήσεις των αγοραστών από τότε; Και πόσο επηρεάζονται, πλέον, από τα συλλεκτικά γούστα των νέων μελών της παρέας; 

Cash or Trash: Τα συλλεκτικά γυαλιά του Τομ Κρουζ φέρνουν μάχη προσφορών

Ένα αντικείμενο με έντονο συμβολισμό παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash και γίνεται αφορμή για ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία και την παράδοση.

Tα υλικά κατασκευής του αντικειμένου αποκαλύπτουν την ταυτότητα και την αξία του, αλλά θα αποδειχθούν αρκετά για να κερδίσουν το ενδιαφέρον των αγοραστών και να καθορίσουν την πορεία του στη δημοπρασία;

Cash or Trash: Τα συλλεκτικά γυαλιά του Τομ Κρουζ φέρνουν μάχη προσφορών
Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash Or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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