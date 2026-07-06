Η συνέντευξη της Τζένης Ζαχαροπούλου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, τον Φεβρουάριο του 2024

Σε κλίμα συγκίνησης η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι της αποχαιρέτησαν την ηθοποιό Τζένη Ζαχαροπούλου. Η κηδεία της τελέστηκε στο κοιμητήριο Ζωγράφου, το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7.

Κηδεία Τζένης Ζαχαροπούλου/ NDP

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, τα ξημερώματα της Πέμπτης 1ης Ιουλίου 2026 στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση σε αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαρίνο, τον περασμένο Μάιο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε τη μητέρα της, η κόρη της, Κλάρα Γενιτσαριώτη. Στο πλευρό της, ο σύζυγός της, ο δημοσιογράφος, Νάσος Γουμενίδης.

Κηδεία Τζένης Ζαχαροπούλου: Κλάρα Γενιτσαριώτη -Νάσος Γουμενίδης- Άννα Φόνσου- Ζαχαρίας Ρόχας/ NDP

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Φαίδρα. Η Τζένη Ζαχαροπούλου άφησε το θέατρο όταν γεννήθηκε η εγγονή της και είχε αφοσιωθεί στη φροντίδα της. «Η μικρή έγινε για μένα εξάρτηση. Μεγάλος έρωτας. Ένιωσα ότι μεγάλωνα ξανά την κόρη μου», είχε πει στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Στο τελευταίο αντίο ήταν εκεί η καλή της φίλη, Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Ζαχαρίας Ρόχας.

Κηδεία Τζένης Ζαχαροπούλου: Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP

Κηδεία Τζένης Ζαχαροπούλου: Ζαχαρίας Ρόχας/ NDP

Συλλυπητήρια στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά και ο ποινικολόγος, Σάκης Κεχαγιόγλου.

Κηδεία Τζένης Ζαχαροπούλου/ NDP

Κηδεία Τζένης Ζαχαροπούλου/ NDP

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα. Ήταν ένα ντροπαλό κορίτσι, όμως όχι πάνω στη σκηνή. «Από μικρό παιδί με έβαζαν σε πλατεία μπροστά σε κόσμο, σε ένα μικρόφωνο που δεν έφτανα, κι έλεγα διάφορα, ποιήματα κτλ», είχε εξομολογηθεί η αγαπημένη ηθοποιός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η ηθοποιός έκανε θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο και ραδιόφωνο. «Είμαι γεμάτη», είχε πει, ενώ μιλούσε πάντα με αγάπη για τη στενή της φίλη, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ίδια είχε περιγράψει για τη γνωριμία της με την Αλίκη: «Περίμενα στον διάδρομο για να μπω στην αίθουσα ηχογράφησης. Ξαφνικά περνούν από μπροστά μου η Αλίκη και ο Δημήτρης και δύο ακόμα. Πρώτη φορά τους έβλεπα και μου φαινόταν απίστευτο. Με πλησίασε η Αλίκη και μου πιάνει τα μαλλιά, ρωτώντας με: “δικά σου είναι τα μαλλιά; Μπράβο κούκλα μου”. Κάπως έτσι έσπασε ο πάγος και μετά αγαπηθήκαμε πολύ».