ΥΠΑ: Μειωμένες τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι καθυστερήσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών μειώθηκαν κατά 31,77% τον Ιούνιο 2026.
  • Η μέση καθυστέρηση ανά πτήση στο FIR Αθηνών ήταν 2,26 λεπτά, ενώ χωρίς εξωτερικά αίτια ανήλθε σε 0,97 λεπτά.
  • Η μέση καθυστέρηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ήταν 4,43 λεπτά, μειωμένη κατά 2,07 λεπτά από πέρυσι.
  • Η ΥΠΑ συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς φορείς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και την ασφάλεια.
  • Ενισχύεται η στελέχωση με νέους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με 51 νέες προσλήψεις το 2026.

Ανακοίνωση - απάντηση σε δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, εξέδωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο, ενώ η μέση καθυστέρηση ανά πτήση στο FIR Αθηνών υπολογίζεται στα 2,26 λεπτά.

Καθυστέρησε η πτήση σας; Δείτε τι αποζημίωση δικαιούστε

Τονίζει πως κατανοεί απόλυτα ότι κάθε καθυστέρηση δημιουργεί επιβάρυνση στους επιβάτες, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, όπου η κίνηση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της και το ευρωπαϊκό δίκτυο εναέριας κυκλοφορίας λειτουργεί υπό ιδιαίτερη πίεση και αναφέρει πως ήδη από το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, η κίνηση (4.925 πτήσεις) έχει ξεπεράσει τις υψηλότερες τιμές του 2025 (4.916 πτήσεις, στις 10 Αυγούστου). 

Μειωμένες ήταν τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στις πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» σύμφωνα με την ΥΠΑ

Μειωμένες ήταν τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στις πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» σύμφωνα με την ΥΠΑ

«Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι καθημερινή και συνεχής» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές που χάνονται στις πτήσεις;

Και συνεχίζει η ανακοίνωση της διοίκησης της ΥΠΑ: «Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΥΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του EUROCONTROL αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές και ενισχυμένες, όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή».

Επισημαίνει ωστόσο ότι «οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη συνολική εμπειρία του επιβάτη στα αεροδρόμια, ούτε να ερμηνεύονται ως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης που αντιμετωπίζει κάθε πτήση». 

Καθυστέρησε η πτήση σας; Δείτε ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία της ΥΠΑ για τον Ιούνιο 2026, η μέση καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) διαμορφώθηκε σε 2,26 λεπτά ανά πτήση, έναντι 1,62 λεπτά το 2025. Αν εξαιρεθούν καιρικά και άλλα εξωτερικά αίτια, η μέση καθυστέρηση ανέρχεται σε 0,97 λεπτά ανά πτήση, έναντι 0,85 λεπτά τον Ιούνιο του 2025.

Η ΥΠΑ σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη η ενίχυση της στελέχσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η ΥΠΑ σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη η ενίχυση της στελέχσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Αντίστοιχα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση ένεκα της εναέριας κυκλοφορίας τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε σε 4,43 λεπτά, έναντι 6,50 λεπτών (μείωση άνω των 2 λεπτών) την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,77%.

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο ευρωπαϊκό δίκτυο και στον ελληνικό εναέριο χώρο, η επιχειρησιακή επίπτωση παραμένει πιο περιορισμένη από την εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει η απομόνωση ενός μόνο δείκτη», τονίζει η διοίκηση της ΥΠΑ. Παράλληλα αναφέρει πως αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις στο επιβατικό κοινό, παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της εναέριας κυκλοφορίας, συνεργάζεται με το EUROCONTROL, τους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και τις αεροπορικές εταιρείες, εφαρμόζοντας κάθε αναγκαία επιχειρησιακή προσαρμογή, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Τέλος, η ΥΠΑ αναφέρει πως «βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση της στελέχωσης, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ). Ειδικότερα, το 2025 διορίστηκαν 92 ΕΕΚ και στην παρούσα περίοδο δρομολογείται η ορκωμοσία 51 ΕΕΚ, από το σύνολο των 77 που θα προσληφθούν το 2026».

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