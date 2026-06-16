Καθυστέρηση Πτήσης: Τι Αποζημίωση Δικαιούται Ο Επιβάτης

Μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, επετεύχθη συμφωνία για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών με αεροπλάνο.

Η συμφωνία επικαιροποιεί τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών.

Ήδη, τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας, ιδίως σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, καθυστερήσεων ή ακυρώσεων. Η νέα συμφωνία ενισχύει και διευκρινίζει τα δικαιώματα των επιβατών, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε βοήθεια και την ανακατεύθυνση σε άλλη πτήση, το δικαίωμα έγκαιρης ενημέρωσης και το δικαίωμα αποζημίωσης σε περιπτώσεις ακύρωσης ή καθυστέρησης.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση καθυστέρησης , οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την αεροπορική εταιρεία εντός 96 ωρών από την άφιξη . Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να παρέχει στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αιτήματος αποζημίωσης.

, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την αεροπορική εταιρεία . Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να παρέχει στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αιτήματος αποζημίωσης. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν αμέσως την παραλαβή της αίτησης και στη συνέχεια να απαντούν, εντός 30 ημερών, είτε καταβάλλοντας αποζημίωση, είτε παρέχοντας σαφή αιτιολόγηση για την απόρριψη της αίτησης.

Οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση όταν μια πτήση φτάνει με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών ή μια πτήση ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τα επίπεδα αποζημίωσης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με αυτά που ισχύουν σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι από 3 ώρες καθυστέρησης, ένας επιβάτης θα μπορούσε να δικαιούται αποζημίωση ύψους 250 ευρώ για όλες τις πτήσεις 1500 χλμ. ή λιγότερο, 400 ευρώ για όλες τις πτήσεις εντός ΕΕ ή πτήσεις μεταξύ 1500 χλμ. και 3500 χλμ. και 600 ευρώ για όλες τις άλλες ακόμα πιο μακρινές πτήσεις.