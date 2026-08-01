Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νάπολη: 21 τραυματίες και υλικές ζημιές

Πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου από βίντεο Reuters
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 4,7 Ρίχτερ έπληξε τη Νάπολη, Ιταλία, το βράδυ της Παρασκευής.
  • 21 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, κυρίως στην περιοχή Ποτσουόλι.
  • Μεγάλες υλικές ζημιές καταγράφηκαν στην Ποτσουόλι, όπου εκκενώθηκαν πολυκατοικίες.
  • Πάνω από 30 μετασεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν, με τη μεγαλύτερη 3,1 Ρίχτερ.
  • Πολλοί κάτοικοι προτίμησαν να διανυκτερεύσουν σε αυτοκίνητα και πλατείες λόγω φόβου.

Συνολικά 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν - εκ των οποίων οι δύο σοβαρά - από τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που χτύπησε τη Νάπολη της Ιταλίας το βράδυ της Παρασκευής. 

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες 12 ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

 

 

 

 

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

 

 

Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν εβδομήντα άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι. 

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