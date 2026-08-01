Συνολικά 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν - εκ των οποίων οι δύο σοβαρά - από τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που χτύπησε τη Νάπολη της Ιταλίας το βράδυ της Παρασκευής.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες 12 ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Significant damage following a M4.7 earthquake that struck the Campi Flegrei, west of Naples, Campania, southern Italy. pic.twitter.com/6yivOZbb3J — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

⚠️ UPDATE: Eight injuries reported after a strong M4.7 earthquake rattled the Campi Flegrei (Phlegraean Fields) volcanic area near Naples, Italy.



Authorities confirm all injuries are non-life-threatening.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/BwhSKk6rbL pic.twitter.com/8bHrlbEaym — GeoTechWar (@geotechwar) August 1, 2026

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν εβδομήντα άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.